Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semana - Divulgação

Publicado 27/03/2024 11:32

Nova Iguaçu - A mensagem do prefeito Rogerio Lisboa, regulamentando a criação de creches e escolas municipais na cidade, foi aprovada na última semana, pela Câmara Municipal de Nova Iguaçu.

Os recursos financeiros das construções sairão das dotações da Secretaria de Educação. Todas já têm nome e localização:

- Creche Municipal Professora Denise Fernandes da Silva Paulino, no bairro Figueira;

- Creche Municipal Professora Maria Luziana Rodrigues Chaves, em Jardim Tropical;

- Creche Municipal Professora Maria Aparecida de Souza, no Centro;

- Creche Municipal Elisabete Cardoso Barbosa Araújo, na Vila São Teodoro;

- Creche Municipal Professora Ana Cláudia Martins de Souza, no bairro Carmari;

- Creche Municipal Professor Carlos Alberto Horta Avelino, em Austin;

- Creche Municipal Professora Maria Ione Sales de Oliveira, em Jardim Pernambuco;

- Escola Municipal Professora Mara Buy Fabri, em Comendador Soares; e

- Escola Municipal Professora Eliana de Souza Papaleo Moura, no bairro Cabuçu.

Também na última semana, foi aprovado, em 2ª votação, o projeto de lei que altera o nome da Praça da Vitória Dr. Mario Scapin, localizada no Bairro da Luz, para Praça Adenir Silva – Deni, uma homenagem ao massagista do Clube Flamengo, falecido em 1º de janeiro deste ano, aos 75 anos, e que era morador da localidade.