Novo Espaço da Mulher de Nova Iguaçu foi inaugurado na última semanaDivulgação

Publicado 19/03/2024 17:51

Nova Iguaçu – A cidade tem um novo espaço para o acolhimento de mulheres vítimas de abusos psicológicos, físicos, sexuais e patrimoniais. A Prefeitura, por meio da Superintendência de Políticas para Mulheres (SPM), ligada à Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), inaugurou, na última semana, a nova Casa da Mulher, no Centro.

De acordo com a superintendente de Políticas para Mulheres, Miriam Magali, o equipamento também vai atender as mulheres que desejem participar das atividades realizadas no local.



“A Casa da Mulher agora está agora em um prédio com capacidade de fornecer mais acessibilidade e segurança para as mulheres atendidas por seus serviços. A importância da Casa da Mulher está na abrangência de seu atendimento, permitindo que todas as mulheres iguaçuanas possam participar das ações que realizamos aqui”, disse.

Além de todo o suporte jurídico, psicológico e social, a Casa da Mulher também oferece grupos de apoio para mulheres que tiveram câncer de mama, rodas de conversa para mães, passeios culturais, oficinas de artesanato e defesa pessoal, além de outros serviços.

A Casa da Mulher fica na Avenida Nilo Peçanha 476 e funciona de 9h às 17h, de segunda a sexta-feira.