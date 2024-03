Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semana - Divulgação

Publicado 13/03/2024 00:00

Nova Iguaçu - Foram reabertas, nesta semana, as inscrições para o concurso da Câmara Municipal de Nova Iguaçu. O processo seletivo oferece 39 vagas para 19 cargos, sendo vagas para ampla concorrência, vagas para pessoas com deficiência e vagas para negros e indígenas. A nova data limite é dia 26 de março.

São oferecidos cargos de nível médio, técnico e superior, com salários variando entre R$ 3.150,00 até R$ 19.770,00.

Quem havia se inscrito até o dia 27 de fevereiro, e quiser agora concorrer pelo sistema de reservas de vagas para candidatos negros e indígenas, basta requerer a alteração através do link Solicitação de Concorrências às Vagas Destinadas a Negros e Indígenas, no site da AOCP, organizadora do concurso.

Para conferir todos os detalhes do concurso, basta acessar o site da Câmara www.cmni.rj.gov.br.