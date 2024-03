Vagas são para curso de Assistente de Operações em Logística - Vinicius Magalhaes

Vagas são para curso de Assistente de Operações em LogísticaVinicius Magalhaes

Publicado 11/03/2024 14:00

Nova Iguaçu - Com o compromisso de proporcionar acesso à educação de qualidade, a Firjan SENAI de Nova Iguaçu disponibiliza vagas gratuitas no curso de Assistente de Operações em Logística em sua unidade. As inscrições devem ser feitas pela internet, no site da Firjan SENAI www.firjansenai.com.br/cursosgratuitos, e serão encerradas automaticamente para cada oferta assim que o número de inscritos atingir o limite de vagas.



“A qualificação profissional é de fundamental importância para a empregabilidade de jovens e adultos. Portanto, a Firjan SENAI está ofertando vagas gratuitas em cursos profissionalizantes, focando na ampliação das oportunidades de trabalho e de renda dos alunos”, pontua Edson Melo, gerente de Educação Profissional da Firjan SENAI.



Para participar, os candidatos devem preencher os pré-requisitos específicos dos cursos desejados, incluindo idade e escolaridade, além de renda familiar mensal per capita bruta seja de até 1,5 salário-mínimo federal, comprovado por meio de uma autodeclaração. É fundamental também ter acesso a um computador ou notebook, já que parte dos cursos será realizada de forma on-line, seguindo a estratégia EAD.



Após o cadastro no site, o candidato terá um prazo de dois dias úteis para comparecer à unidade escolhida a fim de efetivar sua matrícula. Será necessário apresentar todos os documentos exigidos, incluindo identificação, CPF, comprovante de escolaridade e autodeclaração de baixa renda. Candidatos menores de idade deverão ser acompanhados por seu responsável legal.