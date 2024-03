Preparatório tem início neste sábado, em Nova Iguaçu - Alziro Xavier/PMNI

Publicado 08/03/2024 22:13

Nova Iguaçu - O primeiro passo rumo ao sonho de cursar uma faculdade pública ou uma escola técnica será dado neste sábado (9) por 220 alunos matriculados no Preparatório Nova Iguaçu 2024. O curso gratuito oferecido pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED) tem como público-alvo estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e pessoas que tenham concluído o Ensino Médio que desejam se preparar para os processos seletivos mais importantes do Estado. A aula inaugural será realizada no auditório da Casa do Professor, sede da SEMED.

Criado em 2006, o Preparatório Nova Iguaçu oferece aos participantes instrução nas disciplinas exigidas para os vestibulares de Ensino Médio Técnico, Ensino Militar e ingresso ao Ensino Superior. As aulas acontecem sempre aos sábados, das 7h30 às 17h, na E. M. Monteiro Lobato, no Centro. Elas são ministradas por monitores universitários cotistas em instituições públicas de Ensino Superior.

Desde julho do ano passado, a SEMED oferece três refeições aos estudantes nos dias de aula. Tal medida surtiu efeito e teve reflexo na taxa de aprovação nos processos seletivos. “Observamos que muitos estudantes não traziam alimentação e acabavam saindo mais cedo da aula. Então passamos a oferecer café da manhã, almoço e lanche da tarde e notamos a redução desta evasão. Com isso, cerca de 30% dos nossos alunos relataram que foram aprovados para universidades públicas e escolas técnicas”, comemora a coordenadora do Preparatório Nova Iguaçu, Eliane de Santis.

Entre os aprovados do ano passado está Esther Araújo Oliveira de Souza, 20 anos, moradora do Rancho Novo. Ela descobriu o curso gratuito em uma reportagem no site da Prefeitura de Nova Iguaçu e se inscreveu. Após quase um ano de dedicação, o sonho de ingressar na faculdade de Administração Pública foi realizado. Ela foi aprovada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

“O curso foi essencial para minha vida, pois adquiri muitos conhecimentos. Lembrei de muitas aulas dos monitores durante o ENEM, mas o que aprendi foi o desenvolvimento de uma boa estrutura para a redação”, afirma a jovem, que recomenda o preparatório para quem almeja ingressar em uma faculdade pública. “É difícil, mas não é impossível. Os monitores do curso são de muita qualidade e vão ajudar muito a realizar os sonhos de quem quer realmente estudar”.

Quem também teve sucesso após passar pelo curso foi Lorena Furtado Machado, 15 anos, moradora do Caonze. Ela teve êxito no processo seletivo do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) e agora cursa Controle Ambiental. A adolescente garante que a implementação da alimentação foi tão importante quanto as orientações dos monitores para que ela e outros colegas alcançassem seus objetivos.

“Muita gente não tem condições de pagar um cursinho e precisam deste preparatório, que é gratuito. Então estas refeições são importantes para aqueles que não têm condições de trazer um lanche de casa ou comprar na rua. Percebi que a turma ficou mais motivada para estudar”, revela Lorena, para orgulho da mãe, a técnica em enfermagem Thaísa de Oliveira. “Saber que minha filha está sendo bem cuidada nos deu uma tranquilidade. Este ano minha outra filha vai fazer o preparatório também”.

A coordenadora do Preparatório acredita que a taxa de aprovação ao final de 2024 será ainda maior. “As salas de aula estão sendo equipadas com aparelhos de ar condicionado. Isso dará ainda mais conforto aos alunos para que eles possam se concentrar nos estudos e ter ainda mais chances de serem aprovados nos processos seletivos”, analisa Eliane de Santis.