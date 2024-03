Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semana - Divulgação

Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semanaDivulgação

Publicado 05/03/2024 20:25

A Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Nova Iguaçu realizou, na última semana, audiência pública para avaliação do Relatório de Gestão da Secretaria de Saúde relativo ao 3º Quadrimestre de 2023.

Os profissionais da pasta apresentaram o documento, onde se destacam as seguintes ações:

- A Atenção Primária teve a cobertura melhorada em relação ao atendimento;

- O Indicador Sintético Final, que é o Índice que o Ministério da Saúde utiliza para dar nota à Atenção Primária, dobrou a nota no período de um ano;

- Do total do orçamento de R$ 833 milhões no ano passado, foi aplicado valor acima de 15% de recursos próprios, conforme estabelecido por lei;

- Já foram licitadas as obras de construção de unidades de saúde nos bairros Danon, Vila Guimarães e Tinguazinho;

- Já está em funcionamento o Programa Saúde na Hora na UBS de Santa Rita, que é um horário ampliado de atendimento, de 7h às 19h, e está sendo estendido para outras Unidades.

A vacina contra a Dengue já está sendo aplicada, em crianças de 10 a 11 anos, nos seguintes locais: Vasco Barcellos, Policlínica do Shopping da Pedreira e do Top Shopping, Clínica da Família de Jardim Paraíso e CF de Vila de Cava. Nas Upas de Comendador Soares, Miguel Couto, Vila de Cava, Austin e Patrícia Marinho estão sendo realizados os testes para detectar se a pessoa está com a doença.