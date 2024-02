Cursos são realizados em parceria do Senac Nova Iguaçu e a concessionária Águas do Rio - Divulgação

Publicado 27/02/2024 12:23

Nova Iguaçu - Uma iniciativa com o objetivo de inserir mulheres em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho foi colocada em prática para transformar as vidas de mulheres da Baixada Fluminense. Promovidos pelo Senac e Águas do Rio, cursos profissionalizantes voltados para a estética receberam em salas de aula 100 moradoras de Nova Iguaçu.



A moradora de Comendador Soares, em Nova Iguaçu, Luciene da Silva, de 35 anos, conta que foi abandonada pelo ex-marido quando a sua caçula tinha apenas dois anos. O curso foi uma tábua de salvação para quem conseguisse desenvolver uma profissão e sustento para a família.



"Ele não queria que eu estudasse, impedia que eu visse meus parentes e dizia que as meninas eram suficientes para a minha realização como ser humano. Mas eu sabia que precisava dar um exemplo para elas, mostrar que a educação e a busca por nossos sonhos são fundamentais”, disse.



As filhas, que hoje têm 20, 17, 12 e 10 anos, foram o combustível para que ela decidisse mudar de vida e rompesse o ciclo de violência doméstica. Luciene buscou ajuda para garantir a sua segurança e a da família, retomou os estudos e, mesmo com a carga intensa de responsabilidades, decidiu dar novo rumo na sua história, ingressando numa faculdade de Estética e Cosmética.



De acordo com Luciana Muniz, gerente de Responsabilidade Social da Águas do Rio, desde setembro foram oferecidos pela concessionária cursos de extensão de cílios, designer de sobrancelhas, penteado e maquiagem, entre outros. Segundo ela, uma das principais propostas da concessionária vai além de oferecer serviços de água e esgoto de qualidade: a ideia é impactar famílias e transformar vidas nas 27 cidades fluminenses onde a empresa atua.



“Na próxima semana, acaba o nosso último curso em andamento, que é o de depilação. Entendemos que a qualificação profissional é uma forma importante para que possamos criar oportunidades e contribuir para o desenvolvimento das famílias, que em muitos casos são chefiadas por mulheres. Estamos orgulhosos em fazer parte desta jornada de transformação”, afirmou.