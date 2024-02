Prefeitura de Nova Iguaçu disponibilizou novo local para Espaços do Trabalhador e do Empreendedor - Divulgação

Prefeitura de Nova Iguaçu disponibilizou novo local para Espaços do Trabalhador e do EmpreendedorDivulgação

Publicado 27/02/2024 11:56

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu segue no atendimento às vítimas do temporal da última quarta-feira. De acordo com o último boletim da Secretaria Municipal de Defesa Civil (SMDC), 332 ocorrências foram registradas.

Ocorrências: 332 (81 por alagamento/inundação, 89 por deslizamentos de barreiras, entre outras)

Interdições: 49

Desalojados: 163 pessoas (63 famílias)

Desabrigados: 4 (uma família)

Mortos: 2

Coleta de resíduos das ruas entre os dias 22 e 25: Cerca de 1.366 toneladas