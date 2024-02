As inscrições devem ser realizadas no site do Instituto AOCP, instituição organizadora do concurso - Divulgação

Publicado 23/02/2024 12:49

As inscrições do Concurso Público da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, região metropolitana do Rio de Janeiro (RJ), serão encerradas na terça-feira, dia 27 de fevereiro e as remunerações podem passar dos R$ 19.770, além de diversos benefícios que, somados, ultrapassam R$ 1 mil. O certame conta 39 oportunidades para profissionais de variados campos, com formações de níveis Médio, Técnico e Superior.

As vagas para nível Médio são para os cargos de Agente Administrativo, Agente de Notificação e de Redação. Já para Técnico: Técnico Audiovisual, de Informática, de Segurança do Trabalho e Técnico Intérprete e Tradutor de Libras (Língua Brasileira de Sinais).

Já as oportunidades de nível Superior são para Analista de: Arquivologia, Biblioteconomia, Contábil, Comunicação Social, Controle Interno, Gestão de Pessoas, Gestão de Tecnologia da Informação, Suporte Legislativo e Analista Jurídico. O certame conta ainda com vagas para Consultor Legislativo, Controlador e Procurador de Primeira Classe.

As inscrições devem ser realizadas no site do Instituto AOCP, instituição organizadora do concurso, pelo endereço eletrônico: www.institutoaocp.org.br

A prova objetiva está prevista para ser aplicada do dia 21 de abril, mas também poderá ser realizada em cidades vizinhas, caso o número de inscritos exceda a capacidade de locação do município.

Sobre o Instituto AOCP

É uma associação civil sem fins lucrativos e econômicos, sediada em Maringá (PR). Há mais de uma década, a instituição organiza processos seletivos e concursos públicos em todo o país e colabora com entidades e projetos sociais através do assessoramento técnico, administrativo e financeiro. Entre as ações que realiza, o Instituto amplia oportunidades para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social por meio da educação, fomentando programas socioeducacionais.

SERVIÇO

Instituto AOCP

www.institutoaocp.org.br

Central de Relacionamento com o Candidato: candidato@institutoaocp.org.br

Telefone: 44 3013-4900

Chat IAOCP – com acesso direto pelo site