Prefeitura de Nova Iguaçu fez balanço da chuva que atingiu a cidade no último fim de semana - Divulgação

Publicado 22/02/2024 14:43

Nova Iguaçu - O município segue em estágio de alerta máximo devido ao temporal que atingiu a cidade na noite desta quarta-feira (21). De acordo com o último boletim da Secretaria Municipal de Defesa Civil (SMDC), 67 ocorrências foram registradas em diferentes bairros, sendo a maior parte delas por alagamentos. Cerca de 200 pessoas (50 famílias) estão desalojadas. Uma morte está sendo investigada. Nas últimas 24 horas, a cidade recebeu volume de chuva de 188mm, sendo o pico da tempestade entre 19h e 22h, quando foram registrados 140mm de chuva, o que representa 116% da média histórica do mês de fevereiro, de 119,8 mm.

A chuva causou estragos em diversos pontos da cidade. Vinte escolas da rede municipal estão com as aulas suspensas. As Clínicas da Família de Jardim Palmares e Cerâmica 2 foram afetadas e tiveram seus atendimentos suspensos nesta quinta-feira (22) para limpeza e higienização. As consultas que já estavam marcadas foram automaticamente reagendadas para a próxima quinta-feira (29), no mesmo horário.

Todo o efetivo da Secretaria Municipal de Defesa Civil (SMDC) está atuando nas ruas de diversos bairros. Funcionários das secretarias municipais de Assistência Social (SEMAS) e da Empresa Municipal de Limpeza Urbana (EMLURB) também estão percorrendo as regiões afetadas. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para resgatar moradores que ficaram presos em suas casas em decorrência das inundações.

Por conta do temporal na região, três Pontos de Apoio da Defesa Civil foram abertos durante a noite de ontem. Somente um deles recebeu uma família, que já retornou para casa nesta manhã. Os locais, que servem para abrigar temporariamente aqueles que precisam deixar suas casas, já foram fechados e serão reabertos em caso de necessidade.

Em caso de emergência, a população deve entrar em contato com a SMDC pelos dos números 199 / 2667-5751 / 98160-9740. Já a Secretaria Municipal de Assistência Social disponibilizou a Central de Atendimento do SUAS (Sistema único de Assistência Social), através do telefone (21 99706-8443), um canal de comunicação para a população que necessitar de atendimento da assistência social. O atendimento é 24 horas.