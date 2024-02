Secretaria de Educação de Nova Iguaçu inicia segunda fase da pré-matrícula nesta quinta - Divulgação

Publicado 20/02/2024 13:00

A Secretaria de Educação de Nova Iguaçu (SEMED) divulgou o resultado da seleção de alunos para o Preparatório Municipal 2024. Ao todo, 220 pessoas foram contempladas para os cursos de pré-vestibular e pré-técnico, oferecidos gratuitamente pela Prefeitura. A lista com os nomes dos candidatos selecionados está em www.novaiguacu.rj.gov.br/semed/preparatorionovaiguacu.

O próximo passo é a realização da matrícula. Para garantir a vaga, no entanto, é preciso apresentar um comprovante de situação de vulnerabilidade socioeconômica, que pode ser a inscrição no CadÚnico ou um comprovante de renda per capita de até um salário mínimo. O procedimento teve início nesta segunda-feira (19) e vai até sexta-feira (23) na Secretaria Municipal de Educação / Casa do Professor – Av. Abílio Augusto Távora, nº 1806, Bairro da Luz. O horário de atendimento é das 9h às 16h.

Quem não puder comparecer durante a semana poderá fazer a matrícula no sábado (24), também entre 9h e 16h, diretamente na Escola Municipal Monteiro Lobato, local onde ocorrerão os cursos. A unidade fica localizada na Rua Luís Lima, s/nº, Centro, ao lado da Vila Olímpica.

Os cursos vão começar no dia 9 de março, com aulas aos sábados, de 7h20 às 17h. O preparatório é voltado para alunos do 9º ano do ensino fundamental e pessoas que tenham concluído o ensino médio. Os participantes recebem instrução nas disciplinas exigidas para os vestibulares de ensino médio técnico, ensino militar e ingresso ao ensino superior para que possam se preparar para os processos seletivos mais importantes do Estado.

O Preparatório Municipal de Nova Iguaçu tem como objetivo principal complementar a educação básica oferecida pela rede pública. Através dos cursos de pré-vestibular e pré-técnico, a SEMED busca promover a ascensão social dos moradores e estudantes de Nova Iguaçu, proporcionando-lhes oportunidades de aprimoramento acadêmico e profissional.