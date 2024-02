Moradores afetados já podem fazer a requisição do FGTS a partir de hoje - Divulgação

Moradores afetados já podem fazer a requisição do FGTS a partir de hojeDivulgação

Publicado 20/02/2024 10:00

Os moradores de Nova Iguaçu que tiveram suas residências alagadas pelas intensas chuvas que atingiram a cidade em 13 de janeiro deste ano e que possuem conta no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), podem solicitar o saque a partir desta terça-feira (20). O pedido deve ser feito pelo aplicativo na seção "saque do FGTS por situação de emergência". Mas a retirada só vai ser possível se houver saldo positivo na conta e não tenha tido outro saque pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses. O valor máximo para retirada é de R$ 6.220 por conta vinculada.

A liberação pode ser feita pelo aplicativo FGTS até o dia 14 de abril deste ano. Quem tiver dificuldades com a ferramenta pode procurar uma agência da Caixa. Para realizar o saque 100% digital, basta baixar o App FGTS. O aplicativo está disponível para download gratuito nas plataformas digitais para os sistemas operacionais Android e IOS.

Tem direito ao saque o trabalhador titular de conta vinculada ao FGTS que resida no município que esteja em "Situação de Emergência", conforme relatório da Secretaria Municipal de Defesa Civil encaminhado à Caixa.

Quem precisar ir em uma agência da Caixa deverá apresentar comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido 20 dias anteriores à decretação de situação de emergência, no caso, entre 16 de setembro de 2023 e 13 de janeiro de 2024; documento de identificação do trabalhador; CPF; e carteira de trabalho (física ou digital) ou qualquer outro documento que comprove o vínculo empregatício. Caso o comprovante de residência esteja em nome de cônjuge ou companheiro, é necessário apresentar certidão de casamento ou escritura pública de união estável.

O trabalhador que não tiver seu endereço cadastrado junto à Caixa ou não possuir comprovante de residência e que teve o interior da sua residência afetado por alagamento poderá procurar um dos postos oferecidos pela Prefeitura para Atendimento ao Cidadão a partir desta terça-feira (20).

Nas sedes das secretarias municipais de Defesa Civil (SMDC) e de Assistência Social (SEMAS), além dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), equipes especializadas receberão as solicitações, cadastrando novos endereços e emitindo, após análise, uma declaração de residência exclusiva para o saque (relação dos locais com os respectivos endereços estão no final desta página).

Como solicitar o saque FGTS

– Fazer o download do app FGTS e inserir as informações de cadastro;

– Ir na opção “Meus saques” e selecionar “Outras situações de saque" e acessar a cidade;

– Encaminhar foto de documento de identidade; comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da decretação da Situação Emergencial;

– Selecionar a opção para creditar o valor em conta Caixa, inclusive a Poupança Digital Caixa Tem, ou outro banco e enviar a solicitação;

– O prazo para retorno da análise e crédito em conta, caso aprovado o saque, é de cinco dias úteis.

Lista dos Postos de Atendimento ao Cidadão:

Secretaria Municipal de Defesa Civil

Avenida Luis de Matos, 72 – 2º andar, Bairro da Luz, Nova Iguaçu

Secretaria Municipal de Assistência Social

Av. Dr. Luiz Guimarães, 956 - Centro, Nova Iguaçu

CREAS Comendador Soares

Rua Havana, s/n - Comendador Soares

CREAS Estrada de Ferro Leopoldina

Rua Vianopolis, 97 - Nova América

CREAS Valverde

Praça Sebastião marcos da Costa Felipe, s/n - Valverde

CREAS Moquetá

Rua Maria Laura, s/n - Moquetá

Centro pop

Av. Governador Roberto Silveira, n 190 APT 101 – Centro

CRAS Águas de Guandu

Rua Arco Íris, s/n - Jardim Paraíso

CRAS Austin

Rua Mirim s/n - Austin

CRAS Corumbá

Rua Eliane de Azevedo, 215 - Corumbá

CRAS Maxambomba

Avenida Governador Portela, s/n - Praça Santos Dumont

CRAS Monte Verde

Rua Pedro Cunha, 48 - Ponto Chic

CRAS Estação Morro Agudo

Rua Formosa, 265 - Comendador Soares

CRAS Bom Retiro

Estrada Luís de Lemos, 2556 - Miguel Couto

CRAS Serra do Vulcão

Rua Sebastião de Melo, s/n - Jardim Nova Era

CRAS Terra de Marambaia

Rua Pelotas, 251 - Jardim Parque Estoril

CRAS Fazenda Cabuçú

Rua Abílio Augusto Távora, s/n - Valverde

CRAS Fazenda São Bernardino

Rua Victor Hugo, s/n - Vila de Cava