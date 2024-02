Festival das Artes, o maior evento artístico da cidade acontece nos meses de março, abril e maio deste ano - Divulgação

19/02/2024

Nova Iguaçu - Depois do sucesso de público e crítica em 2023, a segunda edição do Festival de Artes de Nova Iguaçu, que será realizada no primeiro semestre deste ano, promete entregar ainda mais entretenimento, cultura e lazer aos espectadores. E para garantir a qualidade dos espetáculos, os artistas selecionados pela Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG), órgão ligado à Prefeitura, serão remunerados.

Este ano o maior evento artístico da cidade acontece nos meses de março, abril e maio com apresentações do ‘Festival de Teatro’, ‘Mostra de Artes Visuais’, ‘Circuito de Sarau’, ‘Música na Praça’ e ‘Encontro de Cultura Tradicional’. As atividades serão realizadas em diversos pontos da cidade, gerando renda para os trabalhadores. É o que destaca o presidente da FENIG, Miguel Ribeiro.

“Eventos como o Festival de Artes de Nova Iguaçu fortalecem não só a cultura como a economia da cidade como um todo. Como ocorreu na primeira edição, as apresentações vão acontecer em vários pontos do município atraindo o público para as regiões e gerando trabalho não só para os artistas e produtores culturais, mas também para profissionais de palco, som, iluminação, eletricidade, gastronomia, artesanato e comércio”, afirmou Miguel Ribeiro.

O ‘Festival de Teatro’ contará com espetáculos teatrais e circenses em espaços como o Teatro Sylvio Monteiro, localizado no Complexo Cultural Mário Marques, no Centro, e as salas de apresentação das Praças CEU. A ‘Mostra de Artes Visuais’ contará com exposições incluindo produções cinematográficas e artes plásticas de censura livre em espaços públicos. Esse ano, a temática será a produção de arte urbana iguaçuana, levando em consideração não só artes visuais tradicionais, como pinturas em telas, como também artes visuais contemporâneas como graffiti, bomb e muralismo em espaços públicos.

O ‘Circuito de Sarau’ vai trazer declamações de poesias, performances de sarau, slam, intervenções poéticas e rodas de conversa, com o objetivo de incentivar a produção literária iguaçuana. Já o ‘Música na Praça’ terá shows musicais em unidades regionais descentralizadas do município, visando a democratização do acesso da população aos shows e incentivando a produção da classe artística musical de Nova Iguaçu.

Por fim, o ‘Encontro de Cultura Tradicional’ vai oferecer música e dança de coletivos culturais iguaçuanos em locais públicos com o objetivo de celebrar a cultura tradicional, regional e folclórica, como grupos de folia de reis, bumba meu-boi, rodas de capoeira, quadrilhas juninas, além de flash mobs e performances de charme. Todas as apresentações serão gratuitas.

Os artistas selecionados serão remunerados da seguinte forma: Saraus - R$ 1.000,00, Exposições - R$ 1.500,00, Música na Praça - R$ 2.000,00 (Individual), R$ 3.000,00 (Dupla/Trio) e R$ 5.000,00 (Banda/Grupo/Coletivo), Folguedos - R$ 5.000,00, Apresentações Teatrais - R$ 5.000,00.

O Festival de Artes é uma realização da FENIG e tem o apoio da Secretaria Municipal de Cultura (SEMCULT). O edital de chamamento para credenciamento de propostas de apresentações artísticas para a edição 2024 do Festival e o formulário de inscrições até 18 de fevereiro estão disponíveis em www.novaiguacu.rj.gov.br/fenig/festivaldeartes/.