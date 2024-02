Inscrições se encerram na tarde desta quinta-feira. Saiba como concorrer - Divulgação

Inscrições se encerram na tarde desta quinta-feira. Saiba como concorrerDivulgação

Publicado 07/02/2024 19:53

Nova Iguaçu - Termina nesta quinta-feira, às 16h, o prazo para inscrições do concurso público da Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu (SEMED). A Prefeitura está oferecendo 2.738 vagas, distribuídas entre cadastro efetivo e reserva, para todos os níveis de escolaridade. O cadastramento deve ser feito pelo site do Instituto Consulplan. As provas serão aplicadas no dia 10 de março.

“Este concurso é muito importante para a educação da rede municipal, pois vai atender ao quadro pedagógico das escolas e ao corpo técnico-administrativo da Secretaria Municipal de Educação,” afirmou a secretária de educação, Maria Virgínia Andrade Rocha.

Todos os inscritos no concurso farão prova escrita e objetiva de múltipla escolha, de caráter classificatório e eliminatório. Os candidatos para os cargos de nível superior e nível médio que forem aprovados na primeira etapa, terão seus títulos avaliados e que valem para classificação. Para os candidatos ao cargo de professor II (intérprete de libras – profissional ouvinte), haverá prova prática, de caráter eliminatório.

O concurso oferece vagas para professor I, II e III, assistente social, orientador educacional e pedagógico, psicólogo, supervisor escolar, dentre outros. Os salários variam de R$ 1.481,06 (agente de apoio à inclusão) a R$ 4.420,55 (professor III).

Os valores da inscrição variam conforme o cargo. Para os de nível superior, o custo é de R$ 48,00; para os cargos de nível médio/técnico e médio normal, R$ 47,00; e para nível fundamental completo, R$ 42,00.