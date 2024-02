Contemplados com vagas nos cursos do CVTI foram anunciados pela Prefeitura de Nova Iguaçu - Divulgação

Contemplados com vagas nos cursos do CVTI foram anunciados pela Prefeitura de Nova IguaçuDivulgação

Publicado 05/02/2024 21:45

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu divulgou os nomes dos sorteados para os cursos gratuitos oferecidos pelo Centro Vocacional de Tecnologia e Inovação (CVTI). Ao todo, 420 vagas foram disponibilizadas para crianças, adolescentes e adultos nas áreas de Informática Básica, Criação de Aplicativos, Criação de Games, Programação, Robótica, Web Design e Excel. A lista com os nomes dos contemplados está na página da Secretaria Municipal de Administração e Tecnologia - SEMAT (www.novaiguacu.rj.gov.br/semat/cvti/processoseletivo-cursos).

Para garantir a vaga, os selecionados devem fazer a matrícula diretamente no CVTI, entre 5 e 8 de fevereiro. O espaço fica no Shopping Nova Iguaçu, na Avenida Abílio Augusto Távora, nº 1.111, Bairro da Luz. O atendimento é das 10h às 20h. As aulas serão ministradas no mesmo endereço e terão início no dia 26.

Com duração de 75 dias e uma carga horária de 40 horas, os cursos foram estruturados para proporcionar um aprendizado sólido e prático. Ao término do programa, cada participante receberá um certificado de conclusão, que poderá ser utilizado como atividades complementares escolares, avaliações para promoções internas nas empresas e até mesmo para a obtenção de gratificações adicionais, de acordo com o plano de carreira do participante.