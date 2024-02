Ações estão ocorrendo ao longo desta semana nos bairros Jardim Pernambuco e Nova Era - Divulgação

Publicado 05/02/2024 15:28

Nova Iguaçu - Mais de 18 mil moradores dos bairros Jardim Pernambuco e Nova Era, em Nova Iguaçu, receberão, pela primeira vez, água tratada e de qualidade nas torneiras de casa. Equipes do programa Vem Com a Gente, da Águas do Rio, estão trabalhando no local e vão estender mais 12 km de rede de água.

Com 57 anos de idade, a dona de casa Célia Marcelino, moradora do bairro Nova Era, conta que desde que se mudou para a região nunca viu uma gota de água sair das torneiras e chuveiro de casa.

“Moro em Nova Iguaçu há 27 anos e acompanhei as mudanças acontecendo no bairro, mas a água nunca chegou. O jeito era contar com a ajuda dos vizinhos que tinham poços. A vida não era fácil. Moro com meu filho e minha mãe que sofre de Alzheimer. Quando soube que a Águas do Rio estava entrando no bairro para trazer água eu fiquei radiante. Não vejo a hora de abrir a torneira e ver a água caindo”, conta.

Além da intervenção que possibilitará o fornecimento de água para as regiões, a concessionária realizou o cadastro de moradores na porta de casa e está atuando na instalação e padronização dos hidrômetros.

Outro iguaçuano que está esperançoso com a chegada das obras é Romildo dos Santos, de 49 anos, morador e proprietário de um comércio local. “Compro três galões de água por semana. É um investimento alto e por isso não vejo a hora da água chegar. Isso vai acabar com o sofrimento de muita gente", desabafa o comerciante.

Para atender as expectativas dos moradores e oferecer um serviço ágil e de qualidade, a concessionária destacou uma verdadeira força-tarefa.

"Temos mais de 300 profissionais atuando exclusivamente nos bairros Nova Era e Jardim Pernambuco. Nosso cronograma é arrojado porque sabemos que o acesso à água é sinônimo de vida com dignidade", finalizou Felipe Esteves, diretor executivo da Águas do Rio, com atuação na Baixada Fluminense.