Prefeitura de Nova Iguaçu fez balanço da chuva que atingiu a cidade no último fim de semanaDivulgação

Publicado 05/02/2024 20:31

Nova Iguaçu - A Secretaria Municipal de Defesa Civil de Nova Iguaçu registrou 12 ocorrências devido às fortes chuvas no domingo. O maior acumulado pluviométrico foi na região do bairro Cobrex, com 47,6 mm.

Houve pontos de alagamento pela cidade e, em algumas regiões, foi registrada queda de granizo. Não há registro de desalojados, desabrigados, feridos ou mortos. Até as 19h, a cidade estava em estágio de alerta, mas passou para fase de observação.

A SMDC pede que a população entre em contato através dos números 199 / 2667-5751 / 98160-9740 em caso de emergência.

Ocorrências

Queda de árvore (2 ocorrências - bairros: Austin e Jardim Palmares)

Queda de árvore em imóvel (2 ocorrências - bairros: Jardim Palmares e Tinguá)

Queda de árvore em rede elétrica (5 ocorrências - bairros: Danon, Cabuçu (2) e Austin (2).

Alagamento/inundação (3 ocorrências - Bairros: Jardim Pernambuco, Austin e Jardim Corumbá).