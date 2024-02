Aplicativo Lady Drive completa um ano com sucesso entre as mulheres da Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 07/02/2024 19:45

O aplicativo de transporte feminino Lady Driver está celebrando um ano com números expressivos na cidade de Nova Iguaçu. Até agora são nove mil mulheres cadastradas somente no município da Baixada Fluminense. O serviço permite que apenas mulheres sejam motoristas e passageiras.

Os dados foram revelados pela Embaixadora do app na Baixada Fluminense, a advogada e empresária Bianca Daher, que já faz novos planos para alavancar a carreira de outras mulheres, as "mãetoristas". Segundo ela, o app Lady Driver trabalha com percentual de 75% fixo nos pagamentos. Uma taxa superior aos demais aplicativos e onde as passageiras ainda têm o conforto de "favoritar" as suas motoristas para as corridas personalizadas.

"O app se tornou uma fonte de renda para muitas mulheres, além de ser um serviço personalizado e seguro para as passageiras que organizam suas tarefas com as corridas previamente agendadas. Estamos falando de uma renda aproximada de 3 mil reais ao mês, rodando cerca de 3 horas por dia, o que pode ser ainda maior de acordo com a disponibilidade de cada Lady.", explicou Bianca.

Foi o que confirmou a ex-copeira de hospital e atual motorista do app, Virgínia Alves, de 42 anos. Ela conta que o banco traseiro do carro virou um verdadeiro divã. Por lá, mulheres compartilham suas histórias de vida e se ajudam num bate-papo durante as corridas.

"Estou há cinco meses e muito feliz pela minha escolha. Saí de um antigo trabalho onde eu acabava não tendo tempo de qualidade para mim e a minha família. Agora com horários flexíveis que eu escolho ter na minha agenda, chego a superar a faixa salarial que tinha antes. O trabalho é leve, divertido pois fazemos amizades e algo mais seguro para todas. Conheci a Lady Driver pelas redes sociais, me cadastrei, e divulguei para minhas amigas e hoje sou a 'chofer' particular de algumas delas", brincou Virgínia, que chega a realizar uma média de até 12 corridas ao mês.

O serviço que antes só funcionava com as corridas agendadas, agora funcionará com as chamadas instantâneas, como tradicionalmente fazem os outros apps. A previsão da abertura de sinal é para o dia 19 de fevereiro.