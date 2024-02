Concessionária realiza ações de prevenção a Dengue em cemitérios de Nova Iguaçu e Baixada - Divulgação

Concessionária realiza ações de prevenção a Dengue em cemitérios de Nova Iguaçu e BaixadaDivulgação

Publicado 07/02/2024 10:32

Nova Iguaçu - Com o aumento do número de casos de Dengue em todo estado do Rio de Janeiro, a concessionária São Salvador, responsável pela administração de oito cemitérios municipais na Baixada Fluminense, sendo cinco deles em Nova Iguaçu intensificou as ações de prevenção e combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de arboviroses como Dengue, Chikungunya e Zika.

Desde o início do ano, a concessionária realiza campanha de conscientização com os proprietários de jazigos e pessoas que visitam os túmulos de parentes e amigos, orientando a não utilizarem vasos com plantas ou flores que possam acumular água.

O ideal, segundo a supervisora responsável pelos cemitérios, Valéria Craveiro, é que as homenagens sejam feitas sem o uso de recipientes por baixo dos vasos. Os funcionários dos cemitérios também fazem ronda nos jazigos, colocando areia nos vasos e locais que possam acumular água, especialmente das chuvas.

“Esses pratinhos são criadouros dos mosquitos. Nossos colaboradores foram capacitados para que, sempre que vejam alguém colocando água, orientem a não deixarem esses suportes virados para cima, acumulando água. É um trabalho diário de conscientização de todos. Não somente nos cemitérios, mas em casa também. Cada um de nós precisa fazer a sua parte”, afirma Craveiro.

Outra estratégia adotada para reforçar a prevenção é o tratamento quinzenal com aplicação de inseticida por agentes de endemias das Secretarias Municipais de Saúde das cidades.



A pedagoga Tânia Maria Ribeiro, de 68 anos, proprietária de um jazigo no cemitério de Nova Iguaçu há mais de 25 anos, já adotava as medidas de prevenção e considera importante essa conscientização.

“Prefiro levar flores artificiais que não precisam nem colocar no vaso. Importante que todos tenham essa consciência. A dengue está aí novamente e não podemos brincar com ela. Já tive uma vez e sei bem a gravidade da doença”, alerta.

Em Nova Iguaçu, a concessionária administra os cemitérios do Centro, Austin, Marapicu, Iguaçu Velho e Jaceruba. Além disso, administra outros em Mesquita, Engenheiro Pedreira e Japeri. Em caso de dúvidas, a concessionária disponibiliza canais de comunicação através dos telefones (21) 2668-1990, (21) 98133-0042 (WhatsApp) e e-mail: contato@funerariasaosalvador.com.br.