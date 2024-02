Semana Pedagógica marca o início do ano letivo e tem como objetivo promover o acolhimento aos profissionais da educação - Divulgação

Publicado 06/02/2024 08:00

Nova Iguaçu - Enquanto os alunos curtem os últimos dias de férias, professores, diretores e as equipes técnico-pedagógicas das escolas da rede municipal de Nova Iguaçu já se preparam para a volta às aulas. Na segunda-feira (5), cerca de 350 profissionais da educação participaram da abertura da 1ª Semana Pedagógica 2024. O evento é promovido pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED), acontece na Casa do Professor e deve receber mais de 1.700 funcionários das unidades escolares até quinta-feira (8). O início das aulas está marcado para 19 de fevereiro.

A Semana Pedagógica marca o início do ano letivo e tem como objetivo promover o acolhimento aos profissionais da educação. Para isso, a SEMED promove diversas palestras focadas no afeto, no cuidado e na relação entre o professor e o aluno, gerando resultados positivos no sistema educacional.

“A semente que plantamos ao longo desta semana vai se desenvolver e gerar frutos que serão colhidos no fim do ano letivo. É na Semana Pedagógica que articulamos e compartilhamos as ações necessárias para que nossos professores - dentro de um planejamento estruturado e positivo - possam organizar as atividades a serem desenvolvidas junto aos alunos ao longo do ano”, afirma a secretária de Educação de Nova Iguaçu, Maria Virgínia Andrade Rocha.

Neste primeiro dia de palestras, representantes de cada uma das 144 escolas estiveram presentes para ouvir os ensinamentos de Juliana Xagas, gerente da Educação Infantil de Nova Iguaçu, e de Carla Soares, servidora da rede municipal há 14 anos. Juntas, elas abordaram o tema “Compreendendo o conceito de infâncias”.

Nesta terça-feira (6), a palestra será sobre o bullying e a lei que agora trata sobre ele e suas possíveis consequências psicológicas. No dia seguinte, a gerente da Educação Especial e doutora em Educação pela UNESA, Nathalia Araujo de Sá, e a coordenadora do Núcleo Especializado de Atendimento Pedagógico Celeste Morgado farão uma reflexão sobre a importância do afeto no processo de aprendizado.

A 1ª Semana Pedagógica termina na quinta-feira (8) com mais duas palestras. Doutoranda em Educação pela UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro), Renata Melo Rocha falará sobre as “Práticas de alfabetização e letramento no contexto atual”. Na sequência, Luciana Motta, gerente da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Patrícia Lima, técnica pedagógica na gerência da EJA, darão palestra sobre a “Afetividade e ensino de estudantes jovens e adultos”.