Carro do fumacê vem percorrendo cemitérios em ação de combate a dengue no estadoDivulgação

Publicado 08/02/2024 15:17

Nova Iguaçu - O avanço da Dengue no estado do Rio vem preocupando cidades como Nova Iguaçu, o Rio e outros municípios da região metropolitana. Um dos principais pontos de ação são os cemitérios dessas regiões. Por isso, a concessionária Reviver redobrou as ações preventivas para evitar a proliferação do Aedes Aegypti nos locais administrados pela empresa.

De acordo com a CEO da concessionária, Sandra Fernandino, antes das medidas de prevenção decretadas pela Prefeitura, em 1º de fevereiro, a Reviver já estava em ação. Po exemplo, no Cemitério do Caju semanalmente um fumacê percorre os 441 mil metros quadrados do local para intensificar o combate ao mosquito.

"Antes da portaria ser publicada orientamos nossos colaboradores a colocar pó de pedra onde houvesse possibilidade de água parada. Agora, após as medidas da prefeitura, estamos retirando todos os recipientes, flores plásticas, canaletas, vasos, floreiras e qualquer tipo de material que acumule água. Trabalhamos incansavelmente na prevenção de focos para a proliferação do Aedes Aegypti", explicou Sandra, acrescentando que os funcionários passam por constantes treinamentos e são capacitados para atuar contra o mosquito não apenas dentro, mas também além dos muros dos cemitérios.

"Os colaboradores da empresa realizam podas de árvores, limpeza e sanitização no entorno dos cemitérios. Também iniciamos campanhas informativas nas nossas redes sociais, assim como a distribuição de folhetos aos visitantes".

Segundo o ambulante Manoel Gomes, que há 26 anos trabalha nas proximidades do Cemitério do Caju, os funcionários da Reviver ajudam constantemente na limpeza do local. "É muito importante essa ação deles aqui no entorno do cemitério. Todos temos que fazer a nossa parte", finalizou ele.