Prazo para quitação foi estendido até o próximo dia 20 de fevereiro - Divulgação

Prazo para quitação foi estendido até o próximo dia 20 de fevereiroDivulgação

Publicado 08/02/2024 15:44

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu decidiu prorrogar o prazo para a quitação do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) em cota única. O contribuinte que fizer esta opção - que concede 10% de desconto - agora tem até o dia 20 de fevereiro. O vencimento anterior seria nesta sexta-feira (9). É possível também optar pelo parcelamento do tributo em 10 vezes. Neste caso, porém, não há desconto. A primeira parcela tem vencimento apenas no dia 15 de março.

As e-cartas da Prefeitura já foram enviadas pelos Correios, mas também é possível ter acesso aos boletos é requerer a emissão da segunda via diretamente na Central de Atendimento ao Contribuinte, localizada no andar térreo da sede do governo municipal, na Rua Athaíde Pimenta de Moraes, nº 528, Centro, ou via internet, acessando o Portal do Contribuinte em www.novaiguacu.rj.gov.br.

Este ano, a Prefeitura de Nova Iguaçu adotou o novo modelo de distribuição dos boletos, seguindo o mesmo caminho de outras cidades da região metropolitana. Por isso, a população deve estar atenta para não cair em golpes. Ao abrir a correspondência, é fundamental que o contribuinte verifique a autenticidade da e-carta antes de efetuar o pagamento, que pode ser pelo código de barras ou via Pix. De acordo com o layout adotado pela Federação Brasileira de Bancos na utilização de código de barras para arrecadação ou recebimento, há uma sequência de números que indica para onde o banco recebedor irá repassar as informações e o crédito.

“As pessoas devem estar atentas ao código de barras. É no segundo grupo de números, do quinto ao oitavo dígito, que está a sequência que informa quem é o beneficiário. No caso da Prefeitura de Nova Iguaçu, o código é 2911. Além disso, no ato do pagamento deverá aparecer o nome da Prefeitura como beneficiário”, alerta Fabiano Muniz, secretário municipal de Economia e Finanças.

A substituição dos antigos carnês pelas e-cartas gerou economia de aproximadamente 50% no custo das emissões de boletos aos cofres públicos. O contribuinte que receber uma correspondência com características fraudulentas deve, imediatamente, registrar ocorrência na delegacia mais próxima e procurar a Central de Atendimento ao Contribuinte para solicitar a segunda via para o pagamento do tributo.

O calendário completo com as datas de vencimento para o pagamento do IPTU está em www.novaiguacu.rj.gov.br/semef/sobre/tributos. Neste mesmo endereço eletrônico é possível conferir informações sobre pagamentos de outros tributos, como o ISS Empresa, ISS Estimativa, ISS Autônomo, Taxas Consolidadas de coleta de lixo sobre Imóveis Comerciais (TSC), Taxa de Fiscalização Sanitária (TSF), Taxa de Controle Ambiental (TCA), Taxa de Fiscalização de Veículos de Transportes de Passageiros (TFV), Taxa de Fiscalização de Anúncio (TFA), Taxa de Fiscalização de Obras em Logradouro Público (TOLP), Taxa de Fiscalização de Atividade Ambulante, Eventual, Feirante e Rudimentar (TFAF) e preço público de serviços de cemitério.