ETA Guandu opera com 91% da capacidade máxima Arquivo / Agência O Dia

Publicado 15/02/2024 21:15

Nova Iguaçu - As recentes chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Rio causaram alterações na água bruta captada pela Cedae e que chega à Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu, em Nova Iguaçu.

Para garantir a qualidade da água tratada produzida, a ETA opera com 48% de sua capacidade máxima nesta quinta-feira (15/2).

Técnicos da Cedae monitoram as condições da água bruta, e a operação da ETA será retomada de forma integral assim que as condições do manancial voltarem à normalidade.

As concessionárias Águas do Rio, Iguá e Rio+Saneamento, responsáveis pela distribuição de água nas regiões atendidas pela ETA Guandu, já foram comunicadas.