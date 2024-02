Prefeitura de Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 15/02/2024 21:08

Nova Iguaçu - A Secretaria Municipal de Defesa Civil de Nova Iguaçu registrou sete ocorrências devido às fortes chuvas ocorridas nesta quinta-feira (15). Em seis horas, houve registro de 87,6 mm de chuva em Adrianópolis e 61 mm em Austin. Até o momento, há registro de uma família com três pessoas desalojadas em Jardim Bangu. Não há desabrigados, feridos ou mortos. Há previsão de nova intensificação das chuvas, com intensidade moderada à forte durante a noite.

Houve um grande volume de chuva na região do Grão Pará, ocasionando uma enxurrada, mas os imóveis do local não foram afetados. Equipes da Prefeitura estão no local fazendo vistorias e limpeza das ruas atingidas pela lama.

O Rio Botas transbordou no período mais forte da chuva no Moquetá, Centro e Comendador Soares, passando da cota de 3,7 metros. No momento já voltou para a calha em todos os setores, com 2,03m no Moquetá.

A SMDC pede que a população entre em contato através dos números 199 / 2667-5751 / 98160-9740 em caso de emergência.

Ocorrências:

1 Queda de Muro - Marapicu;

4 Alagamento/Inundação - 2 Jardim Palmares - 1 Jardim Guandu - 1 Comendador Soares;

1 Enxurrada - 1 Grão Pará;

1 Queda de Árvore - Jardim Iguaçu (CIEP 071).

Principais áreas atingidas (alagamentos/inundações em Via Pública): Bairros das URGs Centro, Posse, Comendador Soares, Cabuçu, Austin, Miguel Couto, Vila de Cava, Tinguá e KM 32.