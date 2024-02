Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semana - Divulgação

Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semanaDivulgação

Publicado 19/02/2024 11:00

Nova Iguaçu - A Comissão de Orçamento da Câmara Municipal de Nova Iguaçu realizou, na última semana, audiência pública para apresentação e apreciação do Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura, referente ao 3º quadrimestre de 2023.

Entre os pontos destacados, foram apresentados:

- O índice de gasto com pessoal sobre a Receita Corrente Líquida (RCL) se apresenta em 37,41%, em pleno atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem como limite máximo o percentual de 54%;

- O índice da dívida consolidada líquida sobre a RCL se apresenta em 35,42% em atendimento ao disposto na lei, que é de 120%;

- A Receita Corrente Liquida apurada no 3º quadrimestre de 2023, referente aos últimos 12 meses, foi de R$ 2 bilhões e 200.



O presidente da Comissão de Orçamento, vereador Claudinho da Kombi, junto com o membro vereador Dr. Marcio Guerreiro, coordenaram o encontro. O contador da Prefeitura de Nova Iguaçu, Anibal de Almeida Santos, realizou a apresentação.