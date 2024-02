Funcionários da prefeitura de Nova Iguaçu atuaram na limpeza das ruas da cidade no dia seguinte ao temporal - Divulgação

Publicado 22/02/2024 22:01

Nova Iguaçu - Após as fortes chuvas na noite da última quarta-feira (21), quando a cidade entrou em estado de alerta máximo, Nova Iguaçu passa agora para o estágio de alerta, com previsão de chuva fraca a moderada nas próximas horas. De acordo com o último boletim da Secretaria Municipal de Defesa Civil (SMDC), emitido nesta quinta-feira (22), 144 ocorrências foram registradas em diferentes bairros, sendo a maior parte delas por alagamentos. Até o momento há 115 famílias (cerca de 460 pessoas) desalojadas, e duas mortes confirmadas.

A cidade recebeu um volume de 140mm de chuva em apenas três horas, entre 19h e 22h desta quarta-feira, o que representa 116% na média histórica do mês de fevereiro. Uma enxurrada vinda da Serra de Madureira foi a causa das inundações no bairro Marco 2, afetando diversas ruas e casas da região. Nesta quinta-feira (22), agentes da SMDC estiveram no local e não constataram a existência de uma represa nas dependências de uma empresa de produtos de beleza.

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) está com dez CRAS e quatro CREAS funcionando como ponto de apoio para atender a população. As equipes estão cadastrando famílias, entregando cestas básicas, kits de higiene, cobertores e colchonetes para quem precisa. Já a Empresa Municipal de Limpeza Urbana (EMLURB) segue fazendo a limpeza em toda a cidade, priorizando as regiões mais afetadas pelas fortes chuvas. Outras equipes da Prefeitura seguem atuando na cidade.

Em caso de emergência, a população deve entrar em contato com a SMDC pelos dos números 199 / 2667-5751 / 98160-9740. Já a SEMAS disponibilizou a Central de Atendimento do SUAS (Sistema único de Assistência Social), através do telefone (55 21 99706-8443), um canal de comunicação para a população que necessitar de atendimento da assistência social. O atendimento é 24 horas.

