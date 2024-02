Feira de adoção de animais ocorre nesta terça-feira, no Top Shopping, em Nova Iguaçu - Divulgação / PMNI

Publicado 26/02/2024 15:02 | Atualizado 26/02/2024 15:05

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu promove, nesta terça-feira (27), das 10h, às 15h, a segunda edição do ano da Feira Municipal de Adoção de Animais, na Praça de Eventos do Top Shopping. A ação terá disponível 12 cães e 29 gatos e contará ainda com aplicação de vacina antirrábica nos pets. Iniciada em maio do ano passado, a ação promoveu quase 90 adoções em nove edições já realizadas.



Para adotar um cão ou gato, o interessado deverá preencher um termo de adoção responsável no qual o tutor se compromete a oferecer os cuidados necessários ao animal. Os pets são entregues já castrados e vermifugados, com exceção dos filhotes ainda com pouca idade para passar pelo procedimento.



Estes são inseridos no serviço de castração gratuita da prefeitura – realizado em parceria com o Hospital Veterinário da Estádio – no ato da adoção. Quando chegarem na idade apropriada, eles serão castrados. Os bichinhos de estimação também sairão da feira já com a dose da vacina antirrábica.



A feira é organizada pela Assessoria Especial de Proteção Animal, órgão ligado à Secretaria Municipal de Governo (SEMUG), e conta com o apoio da Subsecretaria de Vigilância em Saúde e de protetores de animais de rua. São estes protetores parceiros que resgatam e cuidam dos animais até que eles estejam prontos para serem adotados.



No ato da adoção, os novos tutores são cadastrados e monitorados nos meses seguintes. Desta forma, é possível acompanhar a adaptação do animal ao novo lar se certificar que ele está sendo bem cuidado e levando uma vida saudável.

“Nosso papel é a busca pela adoção responsável. A gente acompanha, telefona, pede fotos, interage de todas as formas para ter a certeza de que o animal está em boas mãos”, disse a assessora especial de Proteção Animal de Nova Iguaçu, Naira Pereira.