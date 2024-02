Secretaria de Ambiente de Nova Iguaçu inicia amanhã inscrições para concurso de boas práticas ambientais na cidade - Divulgação / PMNI

Publicado 27/02/2024 12:10

Nova Iguaçu - A Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro encontrou inúmeras irregularidades em dois estabelecimentos no Centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na última semana. A operação no âmbito do programa Educa Consumidor foi desencadeada após denúncias constantes recebidas pelo canal de WhatsApp Fala Consumidor (21 99336-4848).

Na lanchonete Golden Bistrô, do condomínio de luxo Golden Gate Club Condominium, foram encontrados produtos com o prazo de validade vencidos, outros sem data de validade, além de produtos armazenados de forma imprópria.

Entre os itens com prazo de validade ultrapassado, estavam muçarela, maionese, paçoca e alcaparras. Outros produtos estavam sem prazo de validade, além de alimentos cozidos e congelados, acondicionados de forma indevida em potes de sorvete e sem etiqueta de vencimento, tais como carne seca, massas, salgados, farinha e feijão.

O outro estabelecimento fiscalizado foi a unidade da Casa do Sabão. Lá foram encontrados produtos vencidos, com armazenamento impróprio e sem etiqueta de validade, como hambúrguer em embalagem violada. Os alimentos foram descartados de forma voluntária.

Além dos alimentos encontrados de forma imprópria, a Sedcon aguarda a entrega da documentação do Golden Bistrô, pois há suspeita de irregularidade para funcionamento. O programa Educa Consumidor tem o intuito de orientar os fornecedores a boas condutas, respeitando as normas de Defesa do Consumidor.