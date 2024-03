Dia D contra a dengue em Nova Iguaçu terá vacinação para o público-alvo - Divulgação

Dia D contra a dengue em Nova Iguaçu terá vacinação para o público-alvoDivulgação

Publicado 01/03/2024 20:40

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu promove, neste sábado (2), o Dia D no combate à dengue. Essa ação, que também acontece em outras cidades brasileiras, tem por objetivo reforçar as medidas de prevenção à doença, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. O município vai ter 11 salas de vacinação abertas para imunização contra a dengue em crianças de 10 e 11 anos, público-alvo nesta primeira etapa da campanha.

Das 8h às 17h, o imunizante estará disponível nas policlínicas Ambaí, Emília Gomes, Vila de Cava, Austin, Paraíso, Miguel Couto, Cabuçu e Tinguá. Já o Centro de Saúde Vasco Barcelos, drive-thru do Top Shopping e a Policlínica Shopping de Nova Iguaçu vão funcionar das 8h às 20h.

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), por meio da Superintendência de Vigilância Ambiental em Saúde (SUVAM), também estará nas ruas com cerca de 550 agentes de endemias fazendo vistorias em imóveis comerciais e residências. Além disso, eles vão dar orientações para evitar focos de larvas do mosquito, aplicar larvicidas e inseticida com carros fumacês nos locais com maior incidência de casos, como Posse, Figueira, Vila de Cava e Cabuçu.



Este ano, o município registrou 1.244 notificações, sendo 503 casos confirmados. O secretário de Saúde, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti, destaca que as ações de prevenção na cidade são constantes.



“Durante todo ano estamos com medidas preventivas e educativas para orientar a população em como evitar focos de dengue. No verão, quando ocorre o pico da doença, as atividades são intensificadas. É um trabalho contínuo e em conjunto com a comunidade. A vacina chegou, mas os cuidados dentro de casa não podem parar, com cada um de nós precisa ficar de olho para evitar acúmulo de água”, reforça o secretário.

O endereço das unidades com vacina contra dengue neste sábado está no site da prefeitura www.novaiguacu.rj.gov.br. Denúncias de focos de dengue ou pedidos de vistorias podem ser feitas através do Disck Dengue Nova Iguaçu pelo telefone 2765-1009.

Quem não puder comparecer neste sábado, a SEMUS mantém, de segunda a sexta, cinco postos de vacinação, além dos três postos que funcionam aos sábados e dois aos domingos.

A imunização contra a dengue está sendo feita em duas doses, com intervalo de três meses entre elas. A vacina é segura e aprovada pela Anvisa, e protege contra os quatro sorotipos da dengue. Crianças que tiveram o vírus da dengue há menos de seis meses devem esperar para receber a vacina. A aplicação da vacina não é permitida para gestantes, lactantes e indivíduos que já receberam a vacina contra a Tríplice Viral e Febre Amarela com menos de 30 dias. É obrigatório estar acompanhado do responsável e apresentar o Cartão de Vacinação, CPF do menor e Cartão do SUS.

No município, os postos de vacinação contra a dengue são os seguintes:

No Dia D:

Policlínica Ambaí, das 8h às 17h;

Policlínica Emília Gomes, das 8h às 17h;

Policlínica Vila de Cava, das 8h às 17h;

Policlínica Austin, das 8h às 17h;

Policlínica Paraíso, das 8h às 17h;

Policlínica Miguel Couto, das 8h às 17h;

Policlínica Cabuçu, das 8h às 17h;

Policlínica Tinguá, das 8h às 17h;

Centro de Saúde Vasco Barcelos, das 8h às 17hh;

Drive-thru do Top Shopping, da 8h às 17h;

Policlínica Shopping de Nova Iguaçu, das 8h às 20h.

De segunda a sexta-feira:

Centro de Saúde Vasco Barcelos, das 8h às 17h;

Clínica da Família Jardim Palmares, das 8h às 17h;

Clínica da Família de Vila de Cava, das 8h às 17h;

Drive-Thru Top Shopping, das 8h às 17h;

Policlínica Shopping de Nova Iguaçu, das 8h às 20h.

Sábados:

Centro de Saúde Vasco Barcelos, das 8h às 17h;

Drive-Thru Top Shopping, das 8h às 17h;

Policlínica Shopping de Nova Iguaçu, das 8h às 20h.

Domingos:

Centro de Saúde Vasco Barcelos , das 8h às 16h;

Policlínica Shopping de Nova Iguaçu, das 8h às 20h.