Sunset top será realizado neste fim de semana, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense - Divulgação

Sunset top será realizado neste fim de semana, em Nova Iguaçu, na Baixada FluminenseDivulgação

Publicado 01/03/2024 15:34

Nova Iguaçu - Depois do grande sucesso da 1ª edição, o SUNSET TOP está de volta ao TopShopping Nova Iguaçu, se despedindo do Verão, no Terraço Top, com a melhor vista da Cidade, de sexta a domingo (1 a 3/3).

O evento vai promover um fim de semana regado a cerveja gelada, muito samba, rock e comida para todos os gostos, com direito à parque dos infláveis com cama elástica, pula-pula e escalada para as crianças.

No cardápio de delícias gastronômicas, o evento terá barracas com hambúrguer artesanal, sanduíche de costela, churrasco, crepe, comida nordestina, carne de sol e aipim, pastel, churros e muito mais, além de mais de 40 rótulos de cervejas diferentes. Já no cardápio musical, rodas de samba na sexta e no sábado, e rock no domingo, com Tributo ao Legião Urbana como destaque.

Sexta (01/03): SAMBA

17h: Abertura do evento com DJ

19h: Peso do Samba (Roda de Samba)

20h: DJ

21h: Peso do Samba (Roda de Samba)

Sábado (02/03): SAMBA

14h: Abertura do evento com DJ

15h: Grupo Diz no Pé (Roda de Samba)

16h: DJ

17h: Grupo Diz no Pé (Roda de Samba)

18h: DJ

19h: Papo de Quintal (Roda de Samba)

20h: DJ

21h: Papo de Quintal (Roda de Samba)

Domingo (03/03): ROCK

14h: Abertura do evento com DJ

16h: Polaroid Rock Band

18h: DJ

19h: Tributo a Legião Urbana com Rafael Carvalho e Banda