Registro do reencontro foi publicado nas redes sociais de Marcos Vinícius - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 01/03/2024 15:21

Nova Iguaçu - O jovem Marcos Vinícius de Souza Vasconcelos, de 20 anos, que salvou uma mãe e as duas filhas gêmeas, presas em um carro durante um temporal em Nova Iguaçu, será homenageado pela Câmara Municipal com a comenda Medalha de Mérito Comendador Soares, a maior honraria do Poder Legislativo Municipal.

“Atitudes como a de Marcos, que expressam a valorização e o cuidado com a vida, independentemente de qualquer coisa, são exemplos para todos nós. Sua coragem e solidariedade merecem o reconhecimento de todas as pessoas do nosso país. Parabéns, Marcos!”, disse o presidente da casa, vereador Dudu Reina.

Os 11 vereadores de Nova Iguaçu assinam o projeto de lei que dá origem à concessão da Medalha. Marcos Vinícius comparecerá ao plenário da Câmara para a entrega da comenda. Assim que a data for marcada, será divulgada a cerimônia.