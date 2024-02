atividade de conscientização será realizada no CRAS Águas de Guandu, nesta quarta-feira - Divulgação

Publicado 27/02/2024 12:34

Nova Iguaçu - Os moradores do Jardim Paraíso, em Nova Iguaçu, vão aprender mais sobre a prevenção contra a dengue. Nesta quarta-feira (28/2), das 10h às 12h, a ação “Saneamento é Saúde”, promovida pelo setor de Trabalho Social da Cedae, vai abordar técnicas de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. A atividade vai ser realizada no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Águas de Guandu.

Aberta ao público, a palestra será apresentada pelo biólogo Elton Ataide, que vai orientar sobre a importância da limpeza de caixas d'água, eliminação de focos de água parada e outras medidas preventivas para evitar a proliferação do mosquito. O especialista também vai falar sobre os principais sintomas da doença e quais cuidados devem ser tomados ao identificar possíveis sinais de infecção.

O evento faz parte do Programa de Desenvolvimento Socioterritorial, elaborado e conduzido pelo setor de Trabalho Social em regiões onde a Cedae atua. O CRAS fica em área próxima às obras do Novo Guandu, Estação de Tratamento de Água (ETA) que vai reforçar o abastecimento da Baixada Fluminense, e do reservatório Novo Marapicu, que será o maior do Estado, com capacidade de armazenar 55 milhões de litros de água.

“Realizamos esse trabalho de conscientização desde 2016 e, frente à atual epidemia de dengue, nosso objetivo é intensificar os esforços para combater a propagação da doença e reduzir a incidência de novos casos de dengue na região. Queremos que os moradores sejam capazes de adotar medidas preventivas assertivas, reconhecer os sintomas e agir de forma adequada em caso de suspeita”, disse Priscila Sia, Assistente Social da Cedae.



Serviço - “Saneamento é Saúde”

Data: 28/2 (quarta-feira)

Horário: 10h às 12h

Local: CRAS Águas de Guandu (Rua Arco Íris, s/n° - Jardim Paraíso, Nova Iguaçu)