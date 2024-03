Obras da Águas do Rio beneficiaram mais de 400 pessoas no bairro Danon, em Nova Iguaçu - Divulgação

Obras da Águas do Rio beneficiaram mais de 400 pessoas no bairro Danon, em Nova IguaçuDivulgação

Publicado 01/03/2024 16:00

Nova Iguaçu – A concessionária Águas do Rio instalou recentemente mais de 1,2 km de novas redes de água no bairro Danon, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A operação faz parte do Programa Vem com a Gente. Ao todo, mais de 400 pessoas já foram beneficadas.

Uma das beneficiadas com as obras, a aposentada Maria de Lourdes Santos, de 78 anos, convivia há mais de duas décadas com a falta d’água. Ela acompanhou de perto o avanço de várias obras na região e mal pôde acreditar quando finalmente a água começou a sair nas torneiras de casa.



"A falta d’água tirava nosso sono. Eu tinha que acordar de madrugada para encher os baldes e, como juntava a água nos recipientes por muito tempo, corria o risco de pegar alguma doença, como a dengue. Agora, a vida ficou mais fácil, eu tenho água para fazer tudo que eu preciso”, disse.



As equipes também oferecem uma série de benefícios, como o cadastro na Tarifa Social, que concede descontos nas contas de água para quem atende os requisitos necessários, renegociação de débitos, solicitação de novas ligações e troca de titularidade das contas.



“Imagine o que é estar com quase 80 anos e ainda precisar se preocupar em encher baldes de água para evitar o desabastecimento. Por isso, sempre digo que nosso trabalho não se restringe a levar água para a casa dos moradores. Juntamente com essa água, levamos esperança, dignidade e saúde. Ouvir relatos como o da dona Maria de Lourdes nos dá a certeza de que estamos no caminho certo”, disse Luiz Fabbriani, diretor da Águas do Rio.



Comprovante de residência garante cidadania

Para muitos moradores, a conta de água é o único comprovante de residência. Essa documentação não apenas proporciona segurança, mas também fortalece a cidadania, garantindo o acesso a serviços e benefícios essenciais. Moradora do Danon há 23 anos, a professora Jéssica Soares comemora o impacto positivo dessa conquista.



“Estamos vivendo uma nova fase. Tem água limpa na torneira todos os dias, não sinto mais cheiro e gosto ruins. E, para melhorar, ainda vou ter um comprovante com meu nome e endereço, algo que era difícil ter aqui. Nossa vida vai melhorar muito”, comentou.