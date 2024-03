Sala do Empreendedor de Nova Iguaçu foi premiada pelo Sebrae - Divulgação

Publicado 08/03/2024 12:48

Nova Iguaçu - A Sala do Empreendedor da Prefeitura de Nova Iguaçu, administrada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, recebeu, pela primeira vez, o Selo Ouro em Referência de Atendimento pelo Sebrae. O prêmio foi concedido pela qualidade dos serviços prestados.

A Sala do Empreendedor, parceria entre a Prefeitura e o Sebrae, oferece atendimentos diversos para microempreendedores individuais e empresas com serviços de consultorias, oficinas, palestras, seminários, emissão de notas fiscais, formalização dos empreendedores e capacitações.

Em Nova Iguaçu, mais de seis mil microempreendedores locais já foram assistidos de forma presencial, à distância ou em capacitações. Neste primeiro trimestre de 2024, a Sala do Empreendedor registrou uma média de aproximadamente 1.900 atendimentos.

“É motivo de orgulho ser agraciado com o Selo Ouro do Sebrae pelos serviços prestados pela Sala do Empreendedor em Nova Iguaçu. A cidade conta com mais de oito mil microempreendedores, e ganhar essa premiação mostra que a nossa cidade tem atuado com políticas públicas que valorizam cada vez mais o trabalho desta categoria”, disse o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Mário Lopes.

Para fazer parte da Sala do Empreendedor, basta comparecer na Rua Iracema Soares Pereira Junqueira, 65, Centro, das 8h às 17h, com RG,