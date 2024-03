Nova Iguaçu realizou II Conferência Municipal de Turismo na última semana - Divulgação

Nova Iguaçu realizou II Conferência Municipal de Turismo na última semanaDivulgação

Publicado 11/03/2024 08:00

Nova Iguaçu - A Secretaria Municipal de Turismo realizou, na última semana, a II Conferência de Turismo da cidade. O evento aconteceu no Campus de Nova Iguaçu da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e contou com a presença de representantes da categoria.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Mário Lopes, a conferência discutiu o turismo no município, embasado pelo Plano de Turismo de Nova Iguaçu, que traça um conjunto de estratégias e ações para fomentar e viabilizar políticas públicas para turismo no município nos próximos dez anos.

"Ficamos muito felizes em receber pessoas interessadas em discutir o futuro do turismo em nosso município. Ao longo do dia tivemos mesas com pessoas de áreas afins contribuindo com suas experiências. Também demos as boas-vindas aos novos conselheiros de turismo de Nova Iguaçu. Eu só tenho a agradecer a todos que colaboraram. Juntos, vamos construir um futuro brilhante para que o turismo em Nova Iguaçu vá ainda mais longe”, disse.

Durante a conferência também foi feita a composição não governamental do Conselho Municipal de Turismo de Nova Iguaçu para o mandato de 2024/26. Os eleitos foram o Instituto Ecopreservar; Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares da Baixada e Sul Fluminense; Associação Comercial e Industrial de Nova Iguaçu; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; Associação de Moradores e Adjacentes de Tinguá; Instituto de Proteção; e Ecológica do Iguassú.