Ginástica no bairro terá uma nova edição nesta segunda-feira - Divulgação

Ginástica no bairro terá uma nova edição nesta segunda-feiraDivulgação

Publicado 10/03/2024 19:27

Nova Iguaçu - Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que quase metade dos brasileiros estão sedentários. Segundo o levantamento, 47% da população não praticam atividades físicas. Em Nova Iguaçu, a Prefeitura estimula a prática por meio do “Ginástica nos Bairros”, projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Governo (SEMUG). Nesta segunda-feira (11), o GNB vai promover uma ação para celebrar o Dia Nacional de Combate ao Sedentarismo, comemorado em 10 de março.



Um grande aulão vai reunir alunos do programa no polo Ponto Chic, na quadra poliesportiva da Rua João Ferreira Pinto, no bairro Ponto Chic. O encontro será às 7h30 e deve contar com quase 100 participantes. Subsecretário de Governo e gestor do Ginástica nos Bairros, Rafael Reina, acredita que ações como esta são fundamentais para disseminar a prática de atividade física como a melhor forma para prevenir doenças.



“Precisamos combater o sedentarismo, pois ele é a porta para muitas enfermidades. Boas práticas no dia a dia, como atividades físicas regulares aliadas a uma alimentação saudável, podem prolongar nossa vida”, alerta Reina.



O GNB é desenvolvido pela SEMUG há seis anos. Mais de 80 polos espalhados na cidade oferecem treinamento funcional, dança aeróbica, ginástica localizada e alongamento, atividades desenvolvidas por profissionais de educação física, enfermeiros e técnicos de enfermagem.



Quem participa do “Ginástica nos Bairros” é atendido por profissionais que verificam medidas corporais, como peso e altura, e fazem a aferição da pressão arterial. Se alguma alteração for constatada durante a atividade física, o aluno é orientado a procurar atendimento médico em uma unidade de saúde do município.



Como participar das atividades



O Projeto “Ginástica nos Bairros” acontece de segunda a sábado em 80 polos espalhados pela cidade. Para participar é preciso acessar www.novaiguacu.rj.gov.br/semug/ginasticanosbairros, fazer o download e preencher o formulário de pré-inscrição e levá-lo ao polo desejado para efetivar a matrícula. No mesmo endereço eletrônico o interessado encontra a lista completa com os endereços de todos os locais que contam com o projeto. Todas as atividades são gratuitas.