Espetáculo entrará em cartaz a partir do próximo sábado, em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 11/03/2024 12:00

Nova Iguaçu - O espetáculo espírita “Joanna de Ângelis, Transição”, retorna à Baixada Fluminense e ocupará o palco do Teatro Sylvio Monteiro, na Casa de Cultura de Nova Iguaçu, no próximo fim de semana, no sábado (16), às 20h e domingo (17), às 19h. A montagem visa debater temas de grande relevância para a sociedade, abordando em cena a responsabilidade da humanidade diante da transição planetária, que tem entre suas consequências, a crise mundial, marcada com a desigualdade social e com as ocorrências climáticas.

Os ingressos estarão à venda na bilheteria do teatro ou por meio de plataforma online, Sympla, a R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia entrada) para as pessoas que possuem o direito ao benefício (estudantes, PcD, idosos) e para quem levar 1kg de alimento.

O espetáculo - por meio da personagem Joanna de Ângelis, interpretada pela atriz Nayara Almeida - prende a atenção da plateia, trazendo à tona questões que, muitas das vezes, estão no eixo do desenvolvimento da sociedade. A partir da abordagem de temas sensíveis como espiritualidade, autoconhecimento, superação, educação, ética, moral, expansão da consciência, transformação e reencarnação, o público é convidado a participar e se envolver com a obra.

A produção já percorreu os palcos das cidades de Miguel Pereira, Rio das Ostras, Petrópolis e Rio de Janeiro. De acordo com diretor e responsável pela adaptação do texto, Ricardo Andrade Vassíllievitch, o espetáculo foi inspirado na obra e mensagem da própria autora espiritual Joanna de Ângelis por meio do médium Divaldo Franco.

“Ela aponta as nossas responsabilidades com a nossa existência e sobre as questões psicológicas que muitas vezes nos impedem de prosseguir vivendo e desenvolvendo-se. Trata-se de um espetáculo sensível, de rara beleza, e conta com uma cena interativa e emocionante junto ao público”, destaca.

Ricardo Andrade, também professor de Artes Cênicas e psicólogo, entrega ao espetáculo a vivência enquanto espírita e a bagagem profissional. Em sua trajetória, soma direções de espetáculos com nomes consagrados do teatro brasileiro, entre os quais Fernanda Montenegro, Sérgio Britto, Camilla Amado, Amir Haddad, Zé Celso, entre outros. Com o apoio do Centro Espírita do Estado do Rio de Janeiro, o espetáculo tem a produção da Transição Produções Artísticas do Rio de Janeiro.

Ficha técnica:

Texto e Direção: Ricardo Andrade Vassíllievitch

Atriz: Nayara Almeida

Assistência de direção: Jefter Paulo

Assistência de Produção: Vitoria Abdul.

Produção: Transição Produções Artísticas.



Serviço:

Espetáculo Joanna de Ângelis, Transição

Local: Teatro Sylvio Monteiro. Casa de Cultura de Nova Iguaçu

Sábado: 16/3, às 20h.

Domingo: 17/3, às 19h.

Duração: 1h10m

Ingressos: R$ 70,00 (inteira), R$ 35,00 (meia entrada).

Promoção Ingresso solidário: levando 1kg de alimento, todos pagam meia entrada.

Modo de venda: Sympla.

Informações (21) 99714-4940 (WhatsApp)

Classificação: Livre