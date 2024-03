Cerca de 100 pessoas participaram do aulão de ontem. Outros serão marcados - Divulgação / PMNI

Publicado 12/03/2024 05:30

Nova Iguaçu - Moradora do bairro Cobrex, a depiladora Renata Cordeiro, de 46 anos, é uma das mais de cinco mil pessoas inscritas no “Ginástica nos Bairros”, projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Governo (SEMUG), que ontem, promoveu uma ação para celebrar o Dia Nacional de Combate ao Sedentarismo, comemorado em 10 de março. O evento, que aconteceu na quadra poliesportiva no bairro Ponto Chic, contou com mais de 100 pessoas, entre elas Renata, uma das alunas mais entusiasmadas para fazer as atividades físicas.

“O Ginástica nos Bairros é vida, pois eu era totalmente sedentária e odiava o esporte. Achava a educação física uma profissão desnecessária. Passei a ter uma outra visão. Não é só por causa do corpo, mas sim da mente. Tinha depressão, mas quando estou aqui com essas pessoas, esquecemos os problemas de casa, o desemprego, ou seja, os problemas na vida. Aqui a gente percebe quando o amigo não está bem e incentiva a vir fazer exercícios”, contou.

O GNB é desenvolvido pela SEMUG há seis anos. Mais de 80 polos espalhados na cidade oferecem treinamento funcional, dança aeróbica, ginástica localizada e alongamento, atividades desenvolvidas por profissionais de educação física, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

“Temos polos em diversos bairros, como Jaceruba, Miguel Couto, Tinguá, Corumbá, Posse, Centro, entre outros, e todos eles oferecem até três aulas por semana. Os alunos não só procuram o Ginástica nos Bairros para ganharem massa corporal e condição física, mas sim qualidade de vida”, garantiu a coordenadora setorial do GB, Cássia Ribeiro.

Professora dos polos de Ponto Chic e Cobrex, Cristiane Ferreira, que dá aula de ginástica às segundas, quartas e sextas, afirmou que o projeto é um forte aliado no combate à depressão e à solidão.

“O GB engloba todas as atividades para todos os grupos, pessoas com deficiência e problemas psicológicos. Já tive muitos casos com diabetes, hipertensão e depressão e aqui sai outra pessoa. O esporte cura a depressão e o resultado é significativo. A evolução é tanta que alguns até nem precisam mais tomar os medicamentos”, lembrou.

O Projeto “Ginástica nos Bairros” acontece de segunda a sábado em 80 pólos espalhados pela cidade. Para participar é preciso acessar www.novaiguacu.rj.gov.br/semug/ginasticanosbairros, fazer o download e preencher o formulário de pré-inscrição e levá-lo ao pólo desejado para efetivar a matrícula. No mesmo endereço eletrônico o interessado encontra a lista completa com os endereços de todos os locais que contam com o projeto. Todas as atividades são gratuitas.