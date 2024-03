Agentes prenderam suspeitos e recuperaram aparelho celular roubado - Divulgação

Publicado 11/03/2024 20:57

Nova Iguaçu - Policiais Militares da Operação Nova Iguaçu Presente prendeu um homem, em flagrante, pelo roubo de um aparelho celular, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Os agentes estavam em patrulhamento de rotina pela Via Light, na altura da Luz, quando foram informados por transeuntes, que um nacional teria roubado o aparelho celular de uma mulher na rua Tertuliano Pimenta, em Vila São Jorge.

O suspeito fugiu pela Via Light, quando na altura do Motel Vênus, foi localizado, sendo segurado por transeuntes. Os agentes o abordaram e identificaram como Jefferson Matheus Alves da Silva. Ele também foi reconhecido pela vítima do roubo e com ele foi encontrado o aparelho.

Jefferson foi encaminhado ao HGNI, onde foi atendido e medicado, posteriormente sendo conduzido para 52ªDP, onde responderá pelo cometimento do crime de roubo.