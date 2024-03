Recém-nascidos fizeram ensaio temático de Páscoa em Nova Iguaçu, na última semana - Alziro Xavier / Divulgação / PMNI

Publicado 12/03/2024 14:30

Nova Iguaçu – A Maternidade Mariana Bulhões realizou, na última semana, um ensaio fotográfico de recém-nascidos com tema de Páscoa para presentear as pacientes com registros deste momento especial. O projeto conta com a parceria da fotógrafa voluntária Élida Lara, especialista em newborn, que faz os registros, edita as imagens, faz contato e disponibiliza um pequeno acervo para a família.

Uma das presenteadas foi Lorrany da Silva Fonseca, de 20 anos, que deu à luz ao bebê Antony, que nasceu no último dia 2 de março. “É maravilhoso e diferente, pois eu nunca tinha visto isso antes em uma maternidade. Eu saio do Mariana Bulhões feliz pelo meu filho e emocionada pelo gesto de carinho que vocês estão tendo”, contou a paciente.

Duas vezes por mês, a Maternidade Mariana Bulhões realiza o ensaio fotográfico com os recém-nascidos, de acordo com setor, após a autorização dos pais ou responsáveis e acompanhamento dos profissionais da saúde.

De acordo com o diretor-geral da maternidade, Adriano Pereira, temas como a Páscoa, deste mês de março, Carnaval, Natal, entre outros, já renderam belas lembranças para inúmeras pacientes. “Essa é uma ação de acolhimento humanizado promovido pela maternidade para oferecer essa lembrança à paciente, uma novidade. Ela recebe em casa as fotos do seu bebê e isso gera um sentimento diferente para ela, de um momento importante que vai levar para toda a vida”, disse.



Outra bebê participante foi Maria Cecília, que nasceu na há uma semana. Para Thalita Félix Aguiar, de 36 anos, mãe da recém-nascida, ver sua filha participar do ensaio fotográfico foi uma oportunidade interessante. “Às vezes, a gente quer abraçar esse tipo de projeto, mas as condições financeiras não ajudam. Ter essa recordação proporcionada pela maternidade é uma grande oportunidade e um diferencial para muitas mães que sonham com o momento do nascimento dos seus filhos”, afirmou.