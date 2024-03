Prefeitura de Nova Iguaçu - Divulgação

Prefeitura de Nova IguaçuDivulgação

Publicado 12/03/2024 10:00

Nova Iguaçu - Com serviços da Assistência Social e da Saúde, a Prefeitura de Nova Iguaçu realizou, na última semana, na Praça do Céu, no bairro Jardim Nova Era, uma ação para que moradores da região pudessem tirar ou atualizar uma série de documentos e realizar alguns testes de saúde. O evento teve o apoio da Justiça Federal, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, da Defensoria Pública, do Detran-RJ, da Fundação Leão XIII, da Fundação Oswaldo Cruz e do Sistema Nacional do Emprego (SINE).

O superintendente de Proteção Social Básica da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), Jean Silveira, afirma que a ação antecipa a resolução das demandas da população iguaçuana.

“Como concentramos diversos serviços para a população em um só lugar, fica mais acessível para eles conseguirem atualizar ou tirar vários documentos e ter acessos aos serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social. Muitas pessoas atendidas foram atingidas pelas chuvas de janeiro e fevereiro, e para elas, ter este auxílio disponível em um só lugar facilita muito a vida delas”, disse.

Os moradores puderam atualizar CadÚnico, fazer inscrição no Programa Mamãe Presente, regularizar ou emitir o título de eleitor, obter certidões, solicitar pensão alimentícia, fazer a dissolução de união estável e divórcios consensuais e benefício de Prestação Continuada (BPC).

Já a Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) estacionou o Ônibus Itinerante na Praça do Céu para serviços de testagem rápida, pressão arterial, aferição de glicemia e aplicação de vacinas.

Moradora do bairro Jardim Nova Era e grávida de oito meses, Raíssa Cristina, de 22 anos, contou que perdeu todo o enxoval da sua bebê, Hadassa Cristina, depois que sua casa alagou. Ela aproveitou a oportunidade e se cadastrou no Programa Mamãe Presente, que promove o acolhimento e dá apoio às mulheres com importantes informações para uma gravidez saudável e também para o bom desenvolvimento do bebê.

“Essa ajuda da Prefeitura veio em boa hora. Passei aqui e vi que a ação estava acontecendo e aproveitei para me inscrever no Programa Mamãe Presente. Receber uma banheira e uma bolsa maternidade, com shampoo, condicionador, lenços umedecidos, fraldinhas, toalhas de banho, bodies e meias, me ajudou a refazer boa parte do enxoval que perdi com a última chuva”.