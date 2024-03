Censo do Previni, em Nova Iguaçu, termina no fim deste mês - Divulgação

Censo do Previni, em Nova Iguaçu, termina no fim deste mêsDivulgação

Publicado 12/03/2024 07:00

Nova Iguaçu – Faltando pouco para o fim do Censo Previdenciário em Nova Iguaçu, menos da metade dos pensionistas da Prefeitura da cidade procurou o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu (PREVINI) para a realização do recadastramento. A atualização do registro, prevista em lei, deve ser feita por estas pessoas, além de servidores ativos e inativos, até o dia 31 de março, sob pena de suspensão dos benefícios.

O Censo Previdenciário teve início em 21 de agosto do ano passado. Desde então, 8.207 pessoas já passaram pelo processo, realizado presencialmente no PREVINI. O número representa 71,59% dos 11.465 atendimentos esperados. Considerando apenas os pensionistas, foram realizados apenas 433 recadastramentos, 42,37% do total.

Para evitar filas, o PREVINI convocou servidores ativos estatutários da Prefeitura, da Câmara Municipal, da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG) e do próprio instituto, além de aposentados e pensionistas, dividindo os grupos de beneficiários por mês de aniversário.

Todos os pendentes poderão comparecer ao instituto, na Rua Antenor de Moura Raunheitti, nº 95, Bairro da Luz, para a realização do recadastramento, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, até o dia 31 de março. Os chamados deverão comparecer ao local dentro do prazo estipulado, sob pena de ter suspenso o pagamento de suas remunerações até que sejam cumpridas as exigências.

Instituto faz busca ativa

A presidente do PREVINI, Jailce Scofano, acredita que a baixa procura por parte dos pensionistas pode ser explicada pelo “menor vínculo” entre ele e a municipalidade.

“Os servidores ativos e até mesmo os aposentados têm muitos contatos dentro dos órgãos públicos e acabam divulgando o censo entre seus colegas de modo informal. Já os pensionistas não têm tanto vínculo com estas pessoas, uma vez que era o servidor falecido que tinha esta ligação mais direta, e muitos acabam não recebendo a informação”, alertou.

Por este motivo, o PREVINI vem realizando a chamada busca ativa pelos seus pensionistas. Ela é feita diariamente, seja por ligação ou mensagens via WhatsApp, de forma individual e por ordem alfabética. Para que a comunicação seja eficaz, é fundamental que todos tenham o número de telefone atualizado no cadastro do instituto.

Para estreitar ainda mais o vínculo entre servidores, pensionistas e o governo, a Prefeitura de Nova Iguaçu conta com um grupo no aplicativo de mensagens Telegram, denominado Servidores de Nova Iguaçu. Nele, semanalmente é divulgado o calendário do Censo Previdenciário.

Recadastramento é fundamental para o planejamento financeiro

Censo previdenciário é um levantamento detalhado e abrangente de informações sobre os beneficiários de um sistema de previdência social, como aposentadorias e pensões, que precisam manter registros atualizados e precisos dos seus beneficiários. Nesse processo, os beneficiários são solicitados a fornecer uma ampla gama de informações pessoais e financeiras para as autoridades previdenciárias. Isso inclui dados como idade, estado civil, dependentes, renda, condição de saúde e outros fatores que podem influenciar o cálculo dos benefícios.

“Trata-se de um processo crucial para atualizar os dados cadastrais dos servidores e alinhar essas informações com a base nacional da Previdência Social. Ele proporciona benefícios como planejamento financeiro mais preciso, avaliações confiáveis para análises atuariais, melhores controles internos e auditorias, além de garantir benefícios justos aos servidores. Em essência, o censo mantém o sistema previdenciário eficiente e transparente, fortalecendo sua capacidade de atender às necessidades atuais e futuras”, completou.