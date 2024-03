Além das áreas de enfermarias, o HGNI também está fazendo obras em outros setores - Renato Fonseca / PMNI / Divulgação

Publicado 13/03/2024 10:00

Nova Iguaçu - Uma das principais referências em saúde da Baixada Fluminense, o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) está conciliando seu funcionamento sem interrupção de atendimentos com a execução de obras. Na última semana, a unidade iniciou a colocação dos novos pisos nos acessos às enfermarias, que também estão recebendo serviços de manutenção preventiva e corretiva. O HGNI precisou adequar novos espaços para acomodar pacientes, sem afetar a assistência prestada.

Atualmente, quatro enfermarias estão passando por obras simultaneamente. Após a conclusão dos trabalhos, elas serão reabertas para que outras quatro possam entrar em manutenção. A expectativa é que todas as 40 enfermarias, que já foram reformadas pela Prefeitura de Nova Iguaçu, passem por serviços de manutenção e adequação que já estavam previstos, como pintura, troca de luminárias, ajustes elétricos, de refrigeração e nos banheiros. Além disso, a colocação dos pisos, que também ocorre em outras áreas, vai melhorar a acessibilidade em diversos setores do hospital.

"A melhoria da infraestrutura do hospital é um compromisso que a Prefeitura assumiu com a população. Foi necessário um planejamento para execução dos serviços que estão acontecendo sem afetar a assistência. Vamos entregar essas obras o mais rápido possível, com o mínimo de transtorno para os pacientes e acompanhantes", explica o secretário municipal de Saúde de Nova Iguaçu, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti.

Além das áreas de enfermarias, o HGNI também está fazendo obras em outros setores. Na emergência que recebe as vítimas de traumas, está sendo construída uma sala de tomografia, que será a terceira da unidade, e vai atender especificamente aos pacientes vítimas de acidentes de trânsito, quedas, baleados e esfaqueados. As salas do centro cirúrgico também estão em obras de manutenção. Neste local, os serviços acontecem somente aos fins de semana. A rouparia, outros corredores e áreas administrativas também recebem melhorias.

As obras no HGNI estão sendo realizadas com cuidados para minimizar os impactos no funcionamento da unidade de saúde. Já foram concluídos os serviços nas 40 enfermarias adultas, em partes da emergência para adultos e crianças, na área de internação pediátrica, no Núcleo de Acolhimento ao Familiar (NAF), ambulatório e telhado. Outros setores que também estão passando por reformas são o Centro de Imagem e a Estação de Tratamento de Esgoto.