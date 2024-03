Cachorrinha foi resgatada e ganhou um novo lar após sofrer com o temporal que afetou cidade em fevereiro - Divulgação / Renato Fonseca / PMNI

Cachorrinha foi resgatada e ganhou um novo lar após sofrer com o temporal que afetou cidade em fevereiroDivulgação / Renato Fonseca / PMNI

Publicado 18/03/2024 13:29

Nova Iguaçu - O temporal que atingiu Nova Iguaçu em fevereiro deste ano foi um divisor de águas na vida de Melaine, um poodle de pequeno porte que vivia com um casal de idosos em condições inadequadas no bairro Comendador Soares. Naquele dia 21, a cadela escapou da morte. O quintal da casa, construída abaixo do nível da rua, foi alagado pela tempestade. Os idosos não puderam ajudá-la, mas ela conseguiu nadar e subir uma escada que dava acesso à laje do imóvel. Ainda assim, passou toda a noite sob chuva.

No dia seguinte, Melaine foi resgatada pela equipe da Assessoria Especial de Proteção Animal, órgão ligado à Secretaria Municipal de Governo (SEMUG), e levada à uma clínica veterinária para avaliação. Sem ferimentos e livre de pulgas e doenças, a cadela recebeu banho e tosa e foi levada para a casa de Patrícia da Luz, protetora de animais de rua parceira da Proteção Animal.

Na semana marcada pelo Dia Nacional dos Animais, comemorada em 14 de março, Melaine recebeu um presente desejado por todos os cães e gatos que vivem em lares temporários como o de Patrícia. A poodle será adotada logo após passar pela castração, agendada para a próxima terça-feira (19).

“Ela é uma vitoriosa e muito sortuda. Tem uma fila de candidatos à adoção que já estão sendo entrevistados, então ela nem irá para a feira de adoção. Mas há diversos outros cães e gatos, inclusive os irmãozinhos da Melaine, que precisam de um novo lar”, disseram a protetora Patrícia, moradora do bairro Jardim da Viga.

Como adotar um pet

No mesmo dia da cirurgia de castração da Melaine, alguns dos animais cuidados por protetores parceiros da Prefeitura de Nova Iguaçu estarão disponíveis na Feira Municipal de Adoção, que será realizada na Praça de Eventos do Top Shopping. A ação é organizada pela Assessoria Especial de Proteção Animal e conta com o apoio da Subsecretaria de Vigilância em Saúde e de protetores de animais de rua. São estes protetores parceiros que resgatam e cuidam dos animais até que eles estejam prontos para ser adotados.

Esta será a 11ª edição da feira, que teve início em maio do ano passado. Desde então, mais de 100 animais já foram adotados. Trinta e seis cães e gatos estarão disponíveis na terça-feira (19). A ação acontece das 10h às 15h.

“A Prefeitura de Nova Iguaçu, ao longo desse período, vem promovendo ações, entre elas, as feiras de adoção, com objetivo de que os animais do município, vítimas de maus tratos, abandono, e que foram resgatados possam finalmente encontrar lares amorosos e responsáveis, contribuindo também para reduzir os números de animais em via pública, em abrigos, e lares temporários”, explica Naira Araujo, assessora especial de Proteção Animal.

Para adotar um cão ou gato, o interessado deverá preencher um termo de adoção responsável no qual o tutor se compromete a oferecer os cuidados necessários ao animal. Os pets são entregues já castrados e vermifugados, com exceção dos filhotes ainda com pouca idade para passar pelo procedimento.

Estes são inseridos no serviço de castração gratuita da prefeitura – realizado em parceria com o Hospital Veterinário da Estádio – no ato da adoção. Quando chegarem na idade apropriada, eles serão castrados. Os bichinhos de estimação também sairão da feira já com a dose da vacina antirrábica.

No ato da adoção, os novos tutores são cadastrados e monitorados nos meses seguintes. Desta forma, é possível acompanhar a adaptação do animal ao novo lar se certificar que ele está sendo bem cuidado e levando uma vida saudável.