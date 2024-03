Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semana - Divulgação

Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semanaDivulgação

Publicado 18/03/2024 11:56

Nova Iguaçu - A proposta do aumento do valor do benefício de aluguel social na cidade de Nova Iguaçu, elevando de R$ 450,00 para R$ 800,00, foi aprovada, na última semana, por unanimidade, pelo Legislativo iguaçuano.

A mensagem do prefeito, que dispõe sobre as medidas a serem tomadas pelo município na hipótese de declaração de estado de emergência ou de calamidade pública, foi debatida e elogiada pelos vereadores. A Lei Municipal nº 3.809/2006 considera as medidas a serem tomados pelo Executivo para minimizar as perdas sofridas pelas vítimas diretas de desastres, promovendo auxílio financeiro às famílias afetadas.

“Elevar o valor do aluguel social é um dos instrumentos para garantir o direito da população acometida por desastres à moradia digna em situações de crises. Assim, proporcionamos uma assistência mais eficaz”, afirmou o presidente da Câmara de Nova Iguaçu, vereador Dudu Reina.

Esta mensagem foi aprovada em 1ª e 2ª votação. Também em 2ª votação, foram aprovados os seguintes projetos:

- Reconhecimento de Utilidade Pública para o Instituto de Proteção Ecológica do Iguassu – Ipe do Iguassu (autoria de Dudu Rerina);

- Criação de um Banco para fornecimento de Ração Animal para animais que vivem nas ruas, sem proprietário definido (vereador maninho de Cabuçu); e

- Denominação de Estrada Velha de Carlos Sampaio à antiga Estrada de

Rodagem, no bairro de Austin.