Mulheres celebraram a conquista da qualificação profissionalDivulgação

Publicado 13/03/2024 14:00

Nova Iguaçu - Um grupo de moradoras de Nova Iguaçu se formou, na última semana, em cursos profissionalizantes na área de estética. A iniciativa da concessionária Águas do Rio com o Senac tem o objetivo de inserir mulheres em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho.

A primeira edição do projeto atendeu moradoras de Nova Iguaçu ofereceu capacitação para a área de beleza e estética. As aulas gratuitas foram de extensão de cílios, designer de sobrancelhas, alongamento de cílios, depilação, penteado e maquiagem.

A moradora de Nova Iguaçu Perla Brito, que aos 47 anos concluiu o curso de depilação, se emocionou ao receber seu diploma.

"Este curso chegou no momento certo. Fiquei emocionada porque sei o quão difícil é ter acesso a oportunidades como esta. Somos muitas vezes esquecidas, mas esta é uma porta que se abriu para mostrar que temos valor. Esta especialização não foi só um diferencial no meu currículo, mas também vai permitir que eu possa trabalhar para aumentar minha renda”, disse.



Segundo Luciana Muniz, gerente de Responsabilidade Social da Águas do Rio, uma das principais metas da concessionária é impactar famílias e transformar vidas, para além dos serviços de saneamento que oferece, nas 27 cidades do estado do Rio de Janeiro onde a empresa opera.



"A qualificação profissional é um meio importante para criarmos oportunidades e contribuirmos para o desenvolvimento das famílias, que em muitos casos são chefiadas por mulheres. Este evento não apenas marca o encerramento dos cursos, mas também o início de uma nova jornada para essas profissionais que, agora com novas habilidades, vão prosseguir em busca de oportunidades de emprego ou como empreendedoras”, afirmou.