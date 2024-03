Alunos da rede municipal de Nova Iguaçu participaram de ação ecológica - Divulgação

Publicado 26/03/2024 16:48

Nova Iguaçu - A Guarda Municipal Ambiental, órgão ligado à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Nova Iguaçu, realizou, na última semana, a primeira ação do Projeto Protetores Mirins, que visa incluir estudantes do ensino fundamental da educação pública e particular a se engajarem nas práticas ambientais, como promover ações de educação ambiental e cidadania.

Com o projeto, que foi iniciado no CIEP 345 Y-Juca Pirama - Intercultural Brasil Suécia, no bairro de Engenho Pequeno, os alunos também desenvolvem uma aproximação maior com o meio ambiente, criando uma conscientização ambiental e estimulam a preservação e conservação dos recursos naturais e gestão adequada de resíduos sólidos. Cerca de 80 alunos participaram do plantio de 100 mudas na escola, oficinas e rodas de conversas.



Esse projeto vai percorrer as escolas que solicitarem as atividades através das redes sociais utilizadas no Instagram: @protetoresmirins.ni ou @guarda.municipal.ambiental.ni , a partir do preenchimento de formulário disponível, ou através das formas de comunicação disponíveis da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.

Uma equipe da Guarda Ambiental analisa se a escola tem um espaço adequado para o plantio de mudas e ela é acompanhada de perto após receber a ação. A unidade ainda recebe a instalação de um ponto de coleta seletiva da Empresa Municipal de Limpeza Urbana (Emlurb). Quatro meses após o plantio, a guarda visita a escola para verificar se ela deu continuidade ao projeto.



A Biodiversidade do Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu também fez parte da ação entre os alunos, que também aprenderam sobre práticas sustentáveis e de proteção ambiental. Eles ainda estimulam outros alunos na capacitação para entender todos os processos ambientais que ocorrem em um ambiente urbano e os problemas relacionados ao comportamento humano inadequado, como queimadas, descarte irregular de lixo e saneamento básico.

Eles ainda participaram de um jogo de Tabuleiro Humano sobre bacia hidrográfica, resíduos sólidos e biodiversidades. De forma interativa, o jogo permitiu sensibilizar e trabalhar com o reconhecimento dos temas construindo com os alunos a importância deste recurso no contexto global, nacional, regional até chegar ao abastecimento local no município.