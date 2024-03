Crianças foram surpreendidas pela chega do coelhinho da Páscoa no Hospital da Posse - Renato Fonseca / PMNI / Divulgação

26/03/2024

Nova Iguaçu - A Páscoa chegou mais cedo ao Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI). As crianças internadas ganharam uma tarde especial na última segunda-feira (25). Um personagem caracterizado como coelhinho da Páscoa visitou a ala pediátrica, passando pela emergência e enfermarias, interagindo com os pacientes e acompanhantes, transformando a rotina hospitalar dos pequenos e seus pais ou acompanhantes. As crianças ganharam brindes, interagiram com o personagem, brincaram e tiraram fotos para guardar como recordação deste momento especial.

A ação, realizada em celebração à Páscoa, em 31 de março, é uma parceria do HGNI com acadêmicos de medicina da Universidade Nova Iguaçu (UNIG), que integram o Núcleo Acadêmico Social Fernando Magalhães.

O dia da pequena Júlia de Lima, de 8 anos, começou com uma notícia pouco animadora. Ela teve sua alta suspensa pela equipe médica do HGNI. O que era motivo para tristeza virou alegria quando ela recebeu a visita do coelho da Páscoa. Com um sorriso no rosto, ela mostrou com orgulho os brindes que recebeu.

“Eu achei muito legal essa ação. Quando ela soube do evento, ficou muito feliz e animada e isso traz uma alegria, além de tirar o peso da internação. Isso faz muita diferença na vida da criança”, destaca a técnica de enfermagem Priscila de Lima, de 35 anos, mãe de Júlia.

A pequena Luara, de 9 anos, recebeu alta médica nesta segunda-feira. Antes de ir para casa acompanhada de sua mãe, a vendedora Carla Cristina Ferreira, de 29, ela aproveitou a visita do coelho da Páscoa e teve motivos para sair ainda mais contente do hospital.

“É um trabalho lindo. Quando vi o coelho chegando, falei para minha filha e ela me pediu para não ir embora, pois queria participar dessa ação. Ela ficou toda emocionada”, disse Carla.

Uma das idealizadoras da ação foi Gabriela Del Prete Magalhães, de 29 anos. Estudante do nono período de medicina da UNIG, ela conta que atividades como essas fazem parte do calendário de ações sociais do Núcleo Acadêmico para proporcionar bem-estar aos pacientes e funcionários do HGNI.

“Com certeza esse carinho ajuda na cura das crianças. Muito do que a gente traz nesses nossos projetos é, junto com a parte médica, dar mais um acolhimento e atenção. Foi incrível ver o sorriso das crianças tirando fotos com o coelho da Páscoa”, conclui a acadêmica.