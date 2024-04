Censo previdenciário de Nova Iguaçu se encerra nesta sexta-feira - Divulgação

Publicado 04/04/2024 17:55

Termina nesta sexta-feira (5) o prazo para o Censo Previdenciário em Nova Iguaçu. Os servidores ativos, aposentados e pensionistas da Prefeitura devem procurar o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu (PREVINI) para a realização do recadastramento, conforme determina a lei. Após esta data, o beneficiário poderá ter seu salário suspenso até que sejam cumpridas as exigências.



Para evitar filas, o PREVINI convocou servidores ativos estatutários da Prefeitura, da Câmara Municipal, da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG) e do próprio instituto, além de aposentados e pensionistas, dividindo os grupos de beneficiários por mês de aniversário.



Todos os pendentes poderão comparecer ao instituto, na Rua Antenor de Moura Raunheitti, nº 95, Bairro da Luz, para a realização do recadastramento, das 9h às 17h. O PREVINI vem realizando busca ativa diária pelos seus pensionistas e aposentados por ligação ou mensagens via WhatsApp, de forma individual e por ordem alfabética. Para que a comunicação seja eficaz, é fundamental que todos tenham o número de telefone atualizado no cadastro do instituto. Para estreitar ainda mais o vínculo entre servidores, pensionistas e o governo, a Prefeitura de Nova Iguaçu conta com o grupo Servidores de Nova Iguaçu no aplicativo Telegram, com a divulgação semanal do calendário do Censo Previdenciário.



O Censo Previdenciário é um levantamento detalhado e abrangente de informações sobre os beneficiários de um sistema de previdência social, como aposentadorias e pensões, que precisam manter registros atualizados e precisos dos seus beneficiários. Nesse processo, os beneficiários são solicitados a fornecer uma ampla gama de informações pessoais e financeiras para as autoridades previdenciárias. Isso inclui dados como idade, estado civil, dependentes, renda, condição de saúde e outros fatores que podem influenciar o cálculo dos benefícios.



“O Censo Previdenciário é um processo crucial para atualizar os dados cadastrais dos servidores e alinhar essas informações com a base da Previdência Social. Ele proporciona benefícios como planejamento financeiro mais preciso, avaliações confiáveis para análises atuariais, melhores controles internos e auditorias, além de garantir benefícios justos aos servidores”, afirma a presidente do PREVINI, Jailce Scofano”. “Este censo mantém o sistema previdenciário eficiente e transparente, fortalecendo sua capacidade de atender às necessidades atuais e futuras”.



Veja no site da Prefeitura quais documentos levar: http://www.novaiguacu.rj.gov.br/previni/censoprevidenciario/