Hospital Iguassú será inaugurado nesta quarta-feira. Unidade é mais uma na rede de saúde do município - Divulgação

Hospital Iguassú será inaugurado nesta quarta-feira. Unidade é mais uma na rede de saúde do municípioDivulgação

Publicado 02/04/2024 18:34

Nova Iguaçu – Será aberto nesta quarta-feira o Hospital Iguassú – Maternidade Mariana Bulhões, mais nova unidade da rede municipal de saúde de Nova Iguaçu. A cerimônia de inauguração da unidade, que faz parte da história da cidade está marcada para 9h.



Diversas autoridades estão previstas para solenidade, entre elas o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o prefeito da cidade, Rogerio Lisboa, o presidente da Câmara de Vereadores de Nova Iguaçu, Dudu Reina, o secretário municipal de Saúde de Nova Iguaçu, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti, além de deputados federais e estaduais, vereadores e demais convidados.

Administrado desde sua abertura, em 1935, pela Associação de Caridade Hospital Iguassú, a unidade estava fechada desde 2009 por falta de condições administrativas e estruturais de atendimento.

Agora, o Hospital Iguassú – Maternidade Mariana Bulhões, sob responsabilidade da Prefeitura, passa a contar com 112 leitos, sendo 68 nos 17 quartos coletivos, 20 na UTI neonatal, 10 na unidade de cuidados intermediários neonatais (UCIN), cinco na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) materna, três na sala de pré-parto e seis quartos pré-parto, parto, pós-parto, todos estruturados com camas, poltronas, banheiros individuais e berços aquecidos. Terá ainda dois consultórios para atendimentos de emergência e setor de classificação de risco e duas salas de cirurgia com equipamentos de ponta. A capacidade de atendimento em média é de 2.600/mês.

A unidade foi construída pela Prefeitura em uma praça pública (Praça João Pessoa) e inaugurado em 31 de março de 1935 pelo então prefeito Sebastião Arruda Negreiros. Desde então, passou a ser administrado pela Associação de Caridade Hospital Iguaçu como um hospital filantrópico para atender a população da cidade. Após seu fechamento, há 15 anos, a atual gestão municipal precisou resolver um imbróglio judicial a respeito da propriedade do imóvel, situado na Rua Getúlio Vargas n.º 222, Centro.

A Associação de Caridade reivindicava a posse do terreno, mas a Prefeitura assegurou seu direito sobre o imóvel, uma vez que a posse da gestão não implicou na transferência da propriedade. Somente após a disputa judicial vencida pela Prefeitura foi possível abrir processo de licitação e iniciar a obra.

Para preservar a parte histórica do hospital, foi construído o Memorial Iguassú, no subsolo do prédio, com fotos da construção, do lançamento de sua pedra fundamental, em 1931, com a participação do então presidente Getúlio Vargas, e da inauguração. A fachada da entrada principal e da lateral foram preservadas, passando por revitalizações.